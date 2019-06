Giampaolo l'uomo giusto per André Silva: potrebbe rilanciarlo al Milan

Marco Giampaolo ha sempre valorizzato al meglio i giocatori a disposizione. In caso di approdo al Milan potrebbe rilanciare André Silva.

Quelli che si stanno vivendo al sono giorni di profondi cambiamenti. Gli addii di Leonardo e di Rino Gattuso hanno portato la società a dover rivedere diverse cose, comprese ovviamente le posizioni legate ad nuovo responsabile dell’area tecnica e al nuovo allenatore.

Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni fondamentale sarà il ruolo di Paolo Maldini il quale avrebbe già deciso di affidare la panchina a Marco Giampaolo. Il tecnico di Giulianova, reduce dalle ottime annate alla , sarebbe solo in attesa degli ultimi passi ufficiali e quindi il nuovo Milan potrebbe ripartire da lui.

Giampaolo in rossonero rappresenterebbe una scelta ovviamente estremamente importante. Nel corso della sua carriera infatti ha già ampiamente dimostrato di saper valorizzare al meglio i giocatori che gli vengono messi a disposizione e, se è riuscito a far migliorare ulteriormente Fabio Quagliarella (che a 36 anni si è laureato capocannoniere della ), a maggior ragione potrebbe riuscirci con i talenti che troverebbe a Milano.

Come riportato da Tuttosport infatti, il Milan può contare in attacco su talenti che non aspettano altro che essere valorizzati dal suo sistema di gioco. Giampaolo all’ombra del Duomo potrebbe lavorare con ragazzi come Piatek, Cutrone e André Silva, tutti gioielli rossoneri che hanno già dimostrato di avere il goal nel sangue e le qualità per crescere ancora.

Propio André Silva potrebbe rappresentare l’uomo nuovo sul quale puntare. Tornato al Milan dopo il prestito al (il club iberico non l’ha riscattato), ha caratteristiche diverse rispetto ai suoi compagni di reparto. L’attaccante portoghese può agire anche da seconda punta, ma su di lui andrà fatto un lavoro particolare. E’ reduce da stagioni nelle quali non ha brillato, ma potrebbe essere un elemento ideale per Giampaolo che lo schiererebbe al fianco di Piatek con Paquetà a supporto in veste di trequartista.

André Silva, che solo due anni fa è costato al Milan 38 milioni, potrebbe essere quindi rilanciato in maniera importante e il tecnico di Giulianova potrebbe essere l’uomo giusto per farlo esprimere al massimo.