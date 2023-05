Gharbi cambia ancora nazionale: dopo Francia e Spagna sceglie la Tunisia

Il gioiello del PSG vestirà la maglia della Tunisia, la nazione dei genitori: è la terza nazionale in carriera dopo le giovanili di Francia e Spagna.

Ismael Gharbi cambia ancora. Dopo aver vestito le maglie delle nazionali giovanili di Francia e Spagna, il 19enne centrocampista e gioiellino del PSG è pronto a voltare pagina nuovamente.

Il classe 2004 ha scelto di giocare con la Tunisia, il Paese d’origine di suo padre, proprio per renderlo felice. Una decisione arrivata nelle ultime ore e confermata da fonti vicine alla federazione africana.

Nato e cresciuto a Parigi, Gharbi ha giocato con le selezioni giovanili della Francia fino all’Under 18, prima di cambiare e scegliere la Spagna. Con la Roja U18 e U19, il classe 2004 ha collezionato un goal in 9 presenze.

Ora, però, il talento del Paris Saint-Germain è pronto a voltare pagina. La Tunisia è pronta ad accogliere Gharbi e lanciarlo a stretto giro nella nazionale maggiore con l’obiettivo di averlo a disposizione in occasione della prossima Coppa d’Africa, in programma in Costa d’Avorio a gennaio 2024.

Un ‘acquisto’ importante per le ‘Aquile di Cartagine’, che potrebbero ritrovarsi a disposizione un talento purissimo su cui puntare nel presente e in futuro.

Dopo l’esordio sotto la guida di Mauricio Pochettino prima in Coppa di Francia il 19 dicembre 2021 e poi in Ligue 1 l’8 maggio 2022, in questa stagione Gharbi ha totalizzato 7 presenze con il PSG di Galtier, di cui anche una da titolare in Coppa di Francia, con un assist all’attivo.