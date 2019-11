Genoa-Torino, le formazioni ufficiali: Favilli e Berenguer titolari

Nel Genoa ci sono Pandev ed Agudelo in attacco, Sturaro a centrocampo. Verdi dal 1' nel Torino, Baselli e Rincon in mezzo. Belotti neanche in panchina

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Pajac; Schone, Cassata; Agudelo, Pandev, Sturaro; Favilli



TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Lukic, Berenguer, Verdi

Dopo il successo dell' sul , grossa opportunità per il Genoa, invischiato nella zona calda ma con un match casalingo con cui provare ad allontanarsi. Di fronte ai rossoblù c'è il Torino, reduce dalla sconfitta interna contro il Torino e lontano dalle posizioni europee

Senza Kouame, Lerager, e Zapata, Thiago Motta si affida a Favilli come prima punta, Cassata a centrocampo e Ghiglione in difesa. In porta c'è Radu, difeso da Biraschi e Romero. In mezzo spazio per Schone, mentre Sturaro giocherà ala. Pandev e Agudelo in avanti.

Nel Torino c'è Berenguer al fianco di Verdi, fuori Zaza. Ansaldi e De Silvestri esterni di centrocampo, mentre gli interni saranno Baselli e Rincon. Sirigu in porta, difeso da Izzo, Bremer e Nkoulou. Nemmeno panchina per Belotti, non al meglio.