Genoa-Roma, Ranieri ritrova Zaniolo e Dzeko

La Roma vuole riavvicinarsi all'Inter in zona Champions: in casa del Genoa con Zaniolo che rientra dalla squalifica e Dzeko, recuperato.

Missione : queste tre parole la le ha tatuate in maniera figurata sul cuore. Se fino a qualche settimana fa sembrava tutto perduto, a piccoli passi Claudio Ranieri ha saputo rimettere a posto i pezzi e ridare consapevolezza a una squadra svuotata psicologicamente dall'eliminazione di .

La scoppola subita dal il 31 marzo è lontanissima: da allora undici punti in cinque partite che hanno proiettato nuovamente i giallorossi tra le prime quattro posizioni, salvo poi uscirne per merito di una super .

La trasferta del 'Ferraris' col dirà molto, se non tutto, sulle reali possibilità di riqualificarsi per l'Europa che conta: il pareggio dell' a Udine ha reso ancora più incerta una corsa dai mille capovolgimenti, rendendola appassionante a livelli elevati.

Le notizie migliori per Ranieri arrivano da due dei suoi uomini migliori: Zaniolo sarà presente in qualità di esterno destro (col era squalificato) nel tridente alle spalle dell'unica punta Dzeko, in dubbio nelle scorse ore a causa di una botta alla caviglia rimediata nell'allenamento di martedì che aveva messo in preallarme Schick.

Nel Genoa Prandelli proverà a blindare la salvezza con Lapadula, tornato al goal dopo un anno al 'Mazza' con la nell'ultimo turno. Sanabria sempre più oggetto misterioso: altra esclusione dopo un avvio da urlo con due goal segnati nelle prime due gare giocate col 'Grifone'.

Le probabili formazioni di Genoa-Roma:

GENOA (4-2-3-1): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Radovanovic, Veloso; Lazovic, Lerager, Kouamè; Lapadula.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.