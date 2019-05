Genoa-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Genoa sfida la Roma nella 35ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Cesare Prandelli sfida la di Claudio Ranieri nella 35ª giornata di . I liguri sono in lotta per la salvezza e occupano il 16° posto in classifica con 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte, i capitolini si trovano al 5° posto a quota 58 punti, con un cammino di 16 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, e continuano nella loro rincorsa alla zona Champions, con l' , quarta, che dista appena una lunghezza.

Christian Kouamé è il miglior marcatore dell'attuale rosa rossoblù con 4 goal segnati in 34 presenze, mentre 'Il Faraone' Stephan El Shaarawy, autore di 10 reti in 24 partite giocate, è il giocatore più prolifico dei giallorossi in campionato. Il Genoa ha ottenuto 2 sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime 3 giornate, la Roma invece ha collezionato 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA GENOA-ROMA

Genoa-Roma si giocherà domenica 5 maggio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Fra le due squadre sarà il 104° confronto nella Serie A a girone unico.

DOVE VEDERE GENOA-ROMA IN TV E STREAMING

La partita Genoa-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà supportato dal commento tecnico di Daniele Adani.

Gli abbonati che lo volessero potranno seguire la partita anche in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-ROMA

Prandelli avrà tre assenze per infortunio a centrocampo, Hiljemark, Sturaro e Mazzitelli. Out anche Favilli in attacco, recupera invece Sanabria che prova a contendere un posto a Pandev e Kouamé, con possibile sorpresa Lapadula che prende sempre più quota. A centrocampo, nel 3-5-2, Lazovic e Criscito saranno i due esterni, con Lerager, Radovanovic e Veloso (favorito su Rolon) in mezzo, meno chance per Bessa. Dietro uno tra Biraschi e Gunter completerà la difesa a tre con Romero e Zukanovic.

Ranieri ritrova Cristante in mediana dopo il turno di squalifica: l'ex atalantino farà coppia con Nzonzi, mentre Lorenzo Pellegrini giostrerà sulla trequarti, a meno che non venga confermato Pastore. In attacco Zaniolo dovrebbe vincere il ballottaggio con Under, mentre Dzeko non è al meglio ma sarà in campo. Difesa scolpita con Florenzi e Kolarov terzini e Manolas a comporre la coppia centrale con Fazio. Forfait per gli acciaccati Kluivert e Perotti, mentre Karsdorp è di nuovo a disposizione.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Lapadula, Kouamé.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.