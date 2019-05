Genoa-Roma: formazioni, canale tv e diretta streaming

Il Genoa ospita la Roma nella 35ª giornata di Serie A: liguri a caccia di punti salvezza, i giallorossi inseguono il sogno Champions.

In palio punti pesanti in chiave salvezza e lotta Champions nella sfida della 35ª giornata di fra il di Cesare Prandelli e la di Claudio Ranieri. I liguri sono sedicesimi con 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte, e hanno un vantaggio di 6 punti sulla zona retrocessione, i giallorossi sono quinti a quota 58 con 16 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, e continuano l'inseguimento al 4° posto, attualmente distante una sola lunghezza e occupato dall' .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Situazione difficile ma non critica per i rossoblù, che hanno rimediato un solo punto nelle ultime 3 giornate e potrebbero festeggiare la salvezza già in questo turno in caso di risultato positivo. I capitolini invece dopo un periodo di appannamento hanno ripreso a fare punti e hanno conseguito 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

Christian Kouamé per i rossoblù, autore di 4 reti in 34 presenze, e 'Il Faraone' Stephan El Shaarawy per i giallorossi, a segno 10 volte in 24 partite giocate, sono i migliori marcatori in campionato nelle attuali rose delle due squadre.

GENOA-ROMA: DATA E ORA

Genoa-Roma si disputerà il pomeriggio di domenica 5 maggio 2019 nella cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova con fischio d'inizio in programma per le ore 18.00.

DOVE VEDERLA IN TV

La partita Genoa-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà supportato dal commento tecnico di Daniele Adani.

DOVE VEDERLA IN STREAMING

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di godersi la sfida Genoa-Roma in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.

GENOA-ROMA IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire Genoa-Roma anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, e fin dalla mattina troveranno sul portale tutte le notizie sul match e le ultime novità sulle formazioni delle due squadre.

HIGHLIGHTS GENOA-ROMA

Poco dopo il fischio finale, Sky metterà a disposizione dei suoi abbonati gli highlights di Genoa-Roma. Nell'ampio post partita sarà inoltre possibile seguire anche le interviste ai due allenatori e ai protagonisti in campo.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA

Prandelli dovrebbe puntare tatticamente sul 3-5-2. Davanti toccherà a Lapadula affiancare Kouamé, con l'ex punta del in vantaggio su Pandev e Sanabria. A centrocampo sulle due fasce agiranno Lazovic a destra e Criscito a sinistra, con Radovanovic playmaker e Lerager e Veloso (favorito su Rolon) mezzali. Meno probabile, invece, l'impiego di Bessa dal 1'. Dietro Biraschi affiancherà Romero e Zukanovic nella difesa a 3 davanti al portiere Radu. Out per infortunio Hiljemark, Sturato, Mazzitelli e Favilli.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Lapadula, Kouamé.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA

Qualche dubbio per Ranieri, considerato il rientro a centrocampo di Cristante dopo la squalifica. L'ex atalantino giostrerà in mediana accanto a Nzonzi, con Lorenzo Pellegrini che dovrebbe essere avanzato sulla trequarti, a meno che non venga confermato dal 1' Pastore dopo la buona prova fornita contro il . Sempre sulla trequarti rientrerà anche Zaniolo dopo aver scontato il turno di squalifica, con il giovane talento in vantaggio su Under. Sicuro del posto El Shaarawy, mentre Dzeko pur non al meglio sarà preferito a Schick come centravanti. Difesa scolpita con Florenzi e Kolarov terzini e Manolas-Fazio coppia centrale davanti al portiere Mirante.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

GENOA-ROMA: I DIFFIDATI

Tre giocatori diffidati per il Genoa, con Kouamé, Lerager e Romero che salterebbero la successiva sfida contro l'Atalanta in caso di ammonizione. Sono invece due i giocatori a rischio in casa giallorossa, ovvero Florenzi e Schick, che dovranno evitare di essere sanzionati per non essere squalificati per l'importante sfida contro la .

ULTIMI PRECEDENTI

Genoa e Roma si sono affrontate finora 103 volte nella storia della Serie A a girone unico. Il bilancio dei precedenti sorride ai capitolini, vittoriosi in 49 occasioni, contro i 32 successi del Grifone e i 22 pareggi. Considerando soltanto le sfide in casa, sono però i liguri a condurre a livello statistico con 25 vittorie, 16 pareggi e 10 successi della Roma.

Nella gara di andata giocata lo scorso 16 dicembre all'Olimpico, i giallorossi allora guidati da Eusebio Di Francesco si imposero 3-2 con i goal di Fazio, Kluivert e Cristante che risposero alle reti genoane di Piatek e Hiljemark. Nella scorsa stagione le due squadre pareggiarono 1-1 all'andata al Ferraris, mentre al ritorno la Lupa si impose 2-1 in casa. Il Genoa non supera la Roma in campionato dal 18 maggio 2014, quando i rossoblù di Gasperini vinsero 1-0 in casa con rete della vittoria firmata dal greco Fetfatzidis.