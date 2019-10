Genoa, Pinamonti non si allena: contusione con l'Under 21

Andrea Pinamonti si è fermato a causa di una contusione rimediata nel match giocato con l'Under 21: l'attaccante del Genoa non si è allenato.

Piove sul bagnato in casa , chiamato a reagire nella prossima sfida contro il dopo un avvio di campionato problematico. Mister Andreazzoli potrebbe perdere una preziosa pedina come Andrea Pinamonti, uscito malconcio dalla sfida giocata con l' Under 21.

Il giovane attaccante rossoblù ha rimediato infatti una contusione che gli ha impedito di svolgere la regolare seduta di allenamento. La situazione del giocatore verrà costantemente monitorata riguardo i tempi di recupero: il problema non sembra grave, ma lo staff medico deciderà nelle prossime ore se potrà scendere in campo alla ripresa del campionato.

La buona notizia arriva invece da Barreca, che ha smaltito la botta rimediata all'Olimpico ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Regolarmente a disposizione anche Kouamè, Pandev e Sanabria, tutti rientrati dalle Nazionali.