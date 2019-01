Genoa-Milan: Favilli e Cutrone al posto di Piatek ed Higuain

Genoa e Milan si affrontano nel posticipo della 20esima giornata di Serie A: i rossoneri vogliono il 4° posto, Gattuso lancia Borini con Cutrone.

Mancano poche ore al match di campionato, il penultimo della 20esima giornata, in programma a Marassi tra Genoa e Milan.

La squadra di Prandelli ha bisogno dei tre punti per allontanare la zona calda della classifica, che al momento dista solamente sei punti (14 del Bologna al terz'ultimo posto).

I rossoneri dal canto loro, con Higuain già assente perchè in partenza per Londra con destinazione Chelsea, vogliono la vittoria per agguantare il quarto posto in classifica e superare in un colpo solo sia Lazio che Roma.

Dal punto di vista statistico l'assenza dell'argentino porta bene al Diavolo, che senza di lui in questa stagione ha collezionato 2 vittorie e 3 pareggi.

Il Genoa scenderà in campo con il 4-4-2, davanti Favilli prenderà il posto dello squalificato Piatek (ad un passo dal trasferimento proprio in rossonero) ed agirà insieme a Kouamè. A centrocampo le assenze di Hiljemark e Sandro danno spazio al duo Veloso-Rolon, con Lazovic e Bessa sulle fasce.

Davanti a Radu in porta troviamo Biraschi e Criscito sulle fasce, Romero e Zukanovic al centro.

Gattuso risponde con il classico 4-3-3. Punta centrale Cutrone, ai suoi lati il rientrante Suso e Borini, favorito su Castillejo. Centrocampo con Bakayoko al centro, Paquetà e Calhanoglu ai suoi lati. Donnarumma tra i pali, Abate (al posto di Calabria, squalificato) e Rodriguez sugli esterni, Zapata e Musacchio (Romagnoli squalificato) al centro.

GENOA (4-4-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Favilli, Kouamé.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini.