Genoa-Carpi in diretta: segui la partita in streaming

Il Genoa di Rolando Maran sfida il Carpi in un'amichevole disputata al Centro Polisportivo Sciorba di Genova. Calcio d'inizio alle ore 15.

Il di Rolando Maran, ancora in cerca di un'identità dopo un calciomercato per il momento ricco di uscite ma povero d'entrate, sfida il , compagine allenata da Sandro Poceschi che milita in Serie C, in una gara amichevole organizzata al Centro Polisportivo Sciorba di Genova.

Maran, che eccezion fatta per Perin e per altri giocatori rientrati dal prestito non ha ancora ricevuto rinforzi dalla società, fa di necessità virtù provando Radovanovic al centro della difesa, reparto che ha perso Romero, Soumaro e Goldaniga. Davanti c'è Asencio, rientrato dal prestito al , in coppia con Favilli. Anche in avanti c'è un importante nodo da sciogliere e cioè quello legato a Pinamonti, mentre Iago Falque è tornato a .

In mezzo al campo, invece, Behrami, Schone e Lerager costituiscono la cerniera di centrocampo, Ghiglione e Ankersen giocano sulle fasce.

La sfida amichevole tra Genoa e Carpi è in diretta sul canale YouTube del club rossoblù.



La formazione iniziale del Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Zapata; Ghiglione, Behrami, Schone, Lerager, Ankersen; Asencio, Favilli