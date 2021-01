Genoa-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Genoa e Bologna si affrontano per la 17esima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 9 gennaio 2021

9 gennaio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Non sono sicuramente tra le squadre più in forma della Serie A, ma Genoa e Bologna hanno bisogno di riscatto per cominciare ad immagazzinare punti utili per la salvezza. La situazione più difficile la vive sicuramente il Grifone, ma anche la squadra di Sinisa Mihajlovic non può più scherzare.

Il Genoa arriva dalla sconfitta contro il Sassuolo, anche se la squadra dall'arrivo di Ballardini ha sicuramente fatto intravedere anche ottime cose. Il Bologna ha invece strappato a fatica un pareggio per 2-2 contro l'Udinese.

In classifica il Genoa naviga al 19esimo posto a quota 11 punti. Il Bologna invece staziona da tempo a metà classifica, al 12esimo posto. La sfida di Genova, allo stadio Marassi, potrebbe essere un buon trampolino di lancio per entrambe le squadre.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Genoa-Bologna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-BOLOGNA

Genoa-Bologna sarà uno degli anticipi della 17esima giornata di : si giocherà sabato 9 gennaio alle ore 18. Lo scenario sarà quello dello stadio Ferraris, senza pubblico.

Genoa-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, sarà visibile sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A.

La partita tra Genoa e Bologna potrà essere seguita non soltanto in tv, ma anche in come sempre: gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come computer, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per assistere a Genoa-Bologna è Now TV, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati, purché comprenda ovviamente la partita in questione.

IN DIRETTA SU GOAL

Restate sintonizzati su Goal, il giorno della partita, per avere tutte le informazioni necessarie per la partita: dalle probabili formazioni a tutto il resto. Poi sarà possibile seguire la partita in tempo reale con la diretta testuale.

Lunga lista di indisponibili per il Genoa, a partire dallo squalificato Goldaniga e proseguendo con gli infortunati Biraschi, Cassata, Pandev, Parigini, Luca Pellegrini. Sturaro e Zapata. Qualche cambio di formazione rispetto alla sfida contro il , con gli ingressi di Rovella e di Ghiglione. Shomurodov conferma il suo posto in attacco, dubbio Destro-Scamacca.

Espulso nell'ultima sfida con l' , Svanberg salterà la partita contro il Genoa. In dubbio Gary Medel per un problema al polpaccio, mentre non ci saranno De Silvestri, Mbaye, Sansone, Santander e Skorupski. Da Costa giocherà ancora in porta, con Tomiyasu sulla fascia destra, a sinistra Hickey o Dijks. Chance per Poli in mediana, in attacco scelte obbligate.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Czyborra; Scamacca, Shomurodov.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo, Hickey; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.