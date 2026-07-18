Gasperini saluta Celik che è passato alla Juventus: "Lo ringrazio, noi forse saremo anche meglio"

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALIIl tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti EsploraScopri la sezione Scommesse su GOALLelio Donato18 lug 2026 10:52-04:00Gasperini saluta Celik che è passato alla Juventus: "Lo ringrazio, noi forse saremo anche meglio"Serie AAS RomaL'allenatore della Roma commenta il mancato rinnovo di Celik che ha firmato con la Juventus: "Dobbiamo essere più veloci, lo ringrazio ma ci rinforzeremo e forse saremo anche meglio".PubblicitàPubblicità