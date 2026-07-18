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Gasperini saluta Celik che è passato alla Juventus: "Lo ringrazio, noi forse saremo anche meglio" Serie A AS Roma

L'allenatore della Roma commenta il mancato rinnovo di Celik che ha firmato con la Juventus: "Dobbiamo essere più veloci, lo ringrazio ma ci rinforzeremo e forse saremo anche meglio".