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Lelio Donato

Gasperini saluta Celik che è passato alla Juventus: "Lo ringrazio, noi forse saremo anche meglio"

Serie A
AS Roma

L'allenatore della Roma commenta il mancato rinnovo di Celik che ha firmato con la Juventus: "Dobbiamo essere più veloci, lo ringrazio ma ci rinforzeremo e forse saremo anche meglio".

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