Retroscena Gasperini: "De Rossi mi disse che vuole fare l'allenatore"

Daniele De Rossi al timone di una squadra? E' ciò che a 'Sky', dopo -, ha lasciato intendere Gian Piero Gasperini. Il tecnico orobico, fresco di qualificazione Champions, ha svelato un aneddoto che potrebbe contenere indizi sulle intenzioni future del capitano della .

"Quando abbiamo giocato contro la Roma, lui non aveva giocato quella partita, finita 3-3, molto bella. Lui mi si è avvicinato e mi ha detto: 'Mister non so se potrò ancora giocare perché ho un ginocchio che mi fa vedere le stelle'".