Primo tempo tutt'altro che entusiasmante. Tantissimi gli errori da ambo le parti, poche le occasioni. Kvernadze impegna Daffara, ma è il Parma a rendersi più pericoloso: Monterisi salva sulla linea su Elphege, Touré calcia a lato davanti a Palmisani dopo aver soffiato palla a Calvani.
Il Frosinone cambia passo dopo l'intervallo e al 55' perviene al vantaggio: Bobcek è lesto nell'anticipare Troilo da pochi passi, dopo una respinta imperfetta di Daffara su Ghedjemis, e a piazzare la zampata dell'1-0.
Lo stesso Bobcek raddoppia 6 minuti più tardi e questa volta è un capolavoro: Masini trova spazio in area e scodella morbidamente per il centravanti slovacco, che con una splendida acrobazia volante non dà scampo a Daffara.
Il Parma non c'è più, gli ingressi di Almqvist e Frigan non modificano la situazione. Anzi: è il Frosinone a segnare per la terza volta. Con chi? Sempre con Bobcek, servito alla perfezione in profondità dal neo entrato Zerbin e abile nel battere nuovamente Daffara con un guizzo mancino. Nel recupero sfortunatissimo Touré, che colpisce in pieno la traversa. Ma sarebbe cambiato ben poco.
Il Frosinone porta a casa l'ennesima vittoria di un avvio di campionato strepitoso, riportandosi momentaneamente al sesto posto. E superando la Juventus, che domenica sera sarà di scena sul campo del Como.
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PAGELLE FROSINONE-PARMA
L'MVP è naturalmente Tomas Bobcek, autore della tripletta che bagna in maniera clamorosa il proprio esordio da titolare in Serie A. Ghedjemis incontenibile sulla destra, Calò è la solita certezza, Masini il suo scudiero e pure assistman, Oyono sostiene continuamente l'azione.
Nel Parma non basta la buona prova di Elphege, soprattutto nel primo tempo prima del crollo collettivo della ripresa. Touré spreca davanti a Palmisani l'occasione che avrebbe potuto cambiare la partita, ma nel recupero centra la traversa. In generale, pessimo il secondo tempo dei ducali. Troilo ha responsabilità su un paio di goal, cede anche Delprato.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 6; Oyono 7, Calvani 6, Monterisi 6 (46' Cittadini 6.5), Bracaglia 6.5 (78' Terzic sv); Calò 7 (78' Cichella sv), Masini 7; Ghedjemis 7, Schmid 6, Kvernadze 6 (74' Zerbin 6.5); Bobcek 8 (82' Fini sv). All. Alvini
PARMA (3-5-2): Daffara 6; Delprato 5.5, Troilo 5, Ndiaye 6; Cremaschi 5.5 (71' Frigan 5.5), Fabbian 5.5 (59' Almqvist 5.5), Nicolussi Caviglia 5.5 (59' Bernabé 5.5), Keita 5.5, Carboni 5.5 (59' Britschgi 5.5); Touré 5.5, Elphege 6. All. Gilardino
TABELLINO FROSINONE-PARMA
FROSINONE-PARMA 3-0
Marcatori: 55' Bobcek, 61' Bobcek, 79' Bobcek
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi (46' Cittadini), Bracaglia (78' Terzic); Calò (78' Cichella), Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (74' Zerbin); Bobcek (82' Fini). All. Alvini
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi (71' Frigan), Fabbian (59' Almqvist), Nicolussi Caviglia (59' Bernabé), Keita, Carboni (59' Britschgi); Touré, Elphege. All. Gilardino
Arbitro: Bonacina
Ammoniti: Delprato, Monterisi, Nicolussi Caviglia, Elphege
Espulsi: nessuno
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