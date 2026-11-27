Notizie sulla squadra
Probabili formazioni Frosinone - Parma Calcio 1913
Formazione titolare
Allenatore
- M. Alvini
- A. Gilardino
Il Frosinone di Alvini deve fare a meno degli infortunati Antonio Raimondo e Florian Grillitsch. Non risultano squalificati tra i padroni di casa.
Nel Parma, Gilardino non può contare sull'infortunato David Romero. Non sono segnalate squalifiche. Gli aggiornamenti sulle formazioni saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.
Anteprima della partita Frosinone vs Parma Calcio 1913
Il Frosinone ospita il Parma sabato 28 novembre allo Stadio Benito Stirpe, nella 13ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle 15.00.
I ciociari di Massimiliano Alvini arrivano alla sfida dopo un pesante 5-1 subito a San Siro contro il Milan. È la seconda sconfitta consecutiva in campionato, dopo l'1-0 di Cagliari.
Prima di questo passaggio a vuoto, il Frosinone aveva costruito una buona striscia, con il 5-1 al Lecce, il 2-0 al Torino e il 4-4 con l'Atalanta. Lo Stirpe resta il terreno da cui ripartire per risalire dal settimo posto.
Il Parma di Alberto Gilardino vive un momento complicato. Sabato scorso la squadra ha perso 5-1 in casa contro la Roma, dopo il ko di misura con il Bologna.
I crociati sono al diciassettesimo posto e hanno bisogno di punti. Il 3-0 all'Atalanta del 2 novembre dimostra che la squadra ha le qualità per reagire.
Due formazioni reduci da altrettanti 5-1 incassati si affrontano dunque in un confronto che promette gol e che pesa per entrambe. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Frosinone–Parma in TV e in streaming.
Forma recente
Testa a testa
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