Notizie sulla squadra

Il Frosinone di Alvini deve fare a meno degli infortunati Antonio Raimondo e Florian Grillitsch. Non risultano squalificati tra i padroni di casa.

Nel Parma, Gilardino non può contare sull'infortunato David Romero. Non sono segnalate squalifiche. Gli aggiornamenti sulle formazioni saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Anteprima della partita Frosinone vs Parma Calcio 1913

Serie A - Game Week 13 28 nov 2026 - 09:00 Stadio Benito Stirpe

Il Frosinone ospita il Parma sabato 28 novembre allo Stadio Benito Stirpe, nella 13ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle 15.00.

I ciociari di Massimiliano Alvini arrivano alla sfida dopo un pesante 5-1 subito a San Siro contro il Milan. È la seconda sconfitta consecutiva in campionato, dopo l'1-0 di Cagliari.

Prima di questo passaggio a vuoto, il Frosinone aveva costruito una buona striscia, con il 5-1 al Lecce, il 2-0 al Torino e il 4-4 con l'Atalanta. Lo Stirpe resta il terreno da cui ripartire per risalire dal settimo posto.

Il Parma di Alberto Gilardino vive un momento complicato. Sabato scorso la squadra ha perso 5-1 in casa contro la Roma, dopo il ko di misura con il Bologna.

I crociati sono al diciassettesimo posto e hanno bisogno di punti. Il 3-0 all'Atalanta del 2 novembre dimostra che la squadra ha le qualità per reagire.

Due formazioni reduci da altrettanti 5-1 incassati si affrontano dunque in un confronto che promette gol e che pesa per entrambe. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Frosinone–Parma in TV e in streaming.

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