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Friburgo-Union Berlino: orario del calcio d’inizio

Bundesliga - Game Week 9 8 nov 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

Il Friburgo ospita l’Union Berlino all’Europa-Park Stadion per una sfida di Bundesliga. Dopo un’ottima prestazione in Conference League, la squadra della Brisgovia vuole confermarsi anche in campionato.

Il Friburgo, capolista, è sotto pressione per non perdere contatto con la vetta della classifica. L’allenatore Julian Schuster può contare su una squadra che ha recentemente acquisito fiducia: tre vittorie consecutive parlano chiaro.

Il Friburgo ha gettato le basi della recente risalita con la vittoria per 3-2 contro il Wolfsburg in coppa e il successo esterno per 2-1 contro l’Augsburg in Bundesliga. A coronare questa serie è stato l’1-0 sul campo del Trabzonspor in Conference League, partita in cui il portiere Mio Backhaus è stato il grande protagonista, avendo più volte la meglio persino su Mohamed Salah.

L’Union Berlino attraversa invece una fase decisamente più difficile. La squadra è sedicesima in classifica, sente la pressione della lotta per non retrocedere e in questa stagione ha offerto finora poche prestazioni convincenti. L’allenatore Mauro Lustrinelli ha il compito di dare stabilità alla squadra.

Nell’ultima partita di Bundesliga, l’Union ha comunque ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Colonia, dopo aver perso nettamente per 5-0 contro lo stesso avversario in Coppa di Germania. La difesa resta la principale fonte di preoccupazione.

Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta.

I temi della settimana: cos’è successo a Friburgo e Union Berlino?

Il Friburgo arriva a questa partita con tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima ha vinto 1-0 sul campo del Trabzonspor in Conference League. In precedenza aveva battuto l’Augsburg per 2-1 in Bundesliga ed eliminato il Wolfsburg dalla Coppa di Germania con un 3-2. Le due sconfitte contro il Bayern Monaco (1-3) e il Monaco (0-3) mostrano che contro le squadre di vertice c’è ancora margine di miglioramento. In cinque partite il Friburgo ha segnato otto gol e ne ha subiti nove.

L’Union Berlino ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. L’ultima partita, contro il Colonia in Bundesliga, è finita 1-1. La sconfitta più pesante in questo periodo è stata lo 0-5 in Coppa di Germania, ancora contro il Colonia. In cinque partite l’Union ha segnato soltanto tre gol e ne ha subiti sette: un bilancio offensivo che rispecchia la lotta per non retrocedere.

Friburgo-Union Berlino: formazioni

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