Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming in modo più sicuro o da un’altra parte del mondo, dove potreste imbattervi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
- Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un provider VPN di fiducia e scaricate l’applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare, tablet).
- Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per cambiare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).
- Visitate il sito dell’emittente ufficiale. Andate sul sito web o aprite l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.
- Registratevi e trovate lo streaming. Create un account o effettuate l’accesso presso l’emittente ufficiale per avere accesso completo e godervi la partita!
SC Friburgo-Union Berlino: orario d’inizio
Lo SC Friburgo ospita l’Union Berlino all’Europa-Park Stadion per una sfida di Bundesliga. Dopo una buona prestazione in Conference League, la squadra di Friburgo vuole confermarsi anche in campionato.
Terzultimo in classifica, il Friburgo è sotto pressione per non perdere contatto con la vetta. L’allenatore Julian Schuster può contare su una squadra che ha ritrovato fiducia: tre vittorie consecutive parlano chiaro.
Il Friburgo ha gettato le basi della recente risalita con la vittoria per 3-2 contro il Wolfsburg in coppa e il successo esterno per 2-1 contro l’Augsburg in Bundesliga. Il coronamento è stato l’1-0 sul campo del Trabzonspor in Conference League, partita in cui il portiere Mio Backhaus è stato il grande protagonista, negando più volte il goal persino a Mohamed Salah.
L’Union Berlino attraversa invece una fase decisamente più difficile. Sedicesima in classifica, la squadra è sotto pressione nella lotta per non retrocedere e in questa stagione ha offerto finora poche prestazioni convincenti. L’allenatore Mauro Lustrinelli ha il compito di dare stabilità alla squadra.
Nell’ultima partita di Bundesliga, l’Union ha almeno ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Colonia, dopo la pesante sconfitta per 5-0 subita contro lo stesso avversario in Coppa di Germania. La difesa resta il problema principale.
Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta.
I temi della settimana: cos’è successo in casa SC Friburgo e Union Berlino?
Lo SC Friburgo arriva a questa partita con tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. La più recente è stata la vittoria esterna per 1-0 contro il Trabzonspor in Conference League. Prima, il Friburgo aveva battuto l’Augsburg per 2-1 in Bundesliga ed eliminato il Wolfsburg dalla Coppa di Germania con un 3-2. Le due sconfitte contro il Bayern Monaco (1-3) e l’AS Monaco (0-3) mostrano che contro le squadre di vertice c’è ancora margine di miglioramento. In cinque partite il Friburgo ha segnato otto goal e ne ha subiti nove.
L’Union Berlino ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. La partita più recente, contro il Colonia in Bundesliga, è finita 1-1. La sconfitta più pesante in questo periodo è stata il 5-0 subito sempre contro il Colonia in Coppa di Germania. In cinque partite l’Union ha segnato soltanto tre goal e ne ha subiti sette: un bilancio offensivo che rispecchia la lotta per non retrocedere.
SC Friburgo-Union Berlino: formazioni
Formazioni Friburgo - Union Berlino
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- J. Schuster
- M. Lustrinelli
SC Friburgo-Union Berlino: stato di forma
SC Friburgo-Union Berlino: bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
SC Friburgo-Union Berlino: le classifiche
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|9
|6
|3
|0
|29
|9
|+20
|21
V
D
V
V
D
|2
|9
|6
|3
|0
|16
|7
|+9
|21
V
D
V
D
D
|3
|9
|6
|0
|3
|27
|13
|+14
|18
V
V
V
S
V
|4
|9
|5
|2
|2
|18
|10
|+8
|17
D
V
S
S
V
|5
|9
|5
|1
|3
|20
|17
|+3
|16
V
S
S
V
V
|6
|9
|4
|3
|2
|17
|15
|+2
|15
S
V
V
D
D
|7
|9
|4
|1
|4
|17
|18
|-1
|13
S
V
S
V
S
|8
|9
|4
|0
|5
|15
|15
|0
|12
V
V
S
S
V
|9
|9
|3
|3
|3
|15
|20
|-5
|12
D
V
S
V
S
|10
|9
|4
|0
|5
|10
|20
|-10
|12
V
S
S
V
V
|11
|9
|3
|1
|5
|18
|19
|-1
|10
S
S
S
V
S
|12
|9
|2
|4
|3
|8
|11
|-3
|10
D
D
V
D
S
|13
|9
|2
|3
|4
|20
|20
|0
|9
S
S
D
S
D
|14
|8
|3
|0
|5
|14
|16
|-2
|9
S
V
V
S
S
|15
|9
|2
|3
|4
|10
|14
|-4
|9
S
D
D
S
V
|16
|9
|1
|5
|3
|7
|19
|-12
|8
D
D
D
D
V
|17
|8
|1
|3
|4
|4
|9
|-5
|6
S
D
S
S
D
|18
|9
|1
|1
|7
|12
|25
|-13
|4
S
D
V
S
S