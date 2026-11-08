Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Bundesliga
team-logoFriburgo
Europa-Park Stadion
team-logoUnion Berlino
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
Con il contributo di

Friburgo-Union Berlino, dove vederla oggi in diretta TV e streaming?

Friburgo vs Union Berlino
Friburgo
Union Berlino
Bundesliga

In Bundesliga, il Friburgo affronta l'Union Berlino. Ma dove si può vedere la partita di oggi in diretta tv e streaming?

Pubblicità

Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming in modo più sicuro o da un’altra parte del mondo, dove potreste imbattervi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un provider VPN di fiducia e scaricate l’applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare, tablet).
  • Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per cambiare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visitate il sito dell’emittente ufficiale. Andate sul sito web o aprite l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.
  • Registratevi e trovate lo streaming. Create un account o effettuate l’accesso presso l’emittente ufficiale per avere accesso completo e godervi la partita!

SC Friburgo-Union Berlino: orario d’inizio

crest
Bundesliga - Game Week 9
Europa-Park Stadion

Lo SC Friburgo ospita l’Union Berlino all’Europa-Park Stadion per una sfida di Bundesliga. Dopo una buona prestazione in Conference League, la squadra di Friburgo vuole confermarsi anche in campionato.

Terzultimo in classifica, il Friburgo è sotto pressione per non perdere contatto con la vetta. L’allenatore Julian Schuster può contare su una squadra che ha ritrovato fiducia: tre vittorie consecutive parlano chiaro.

Il Friburgo ha gettato le basi della recente risalita con la vittoria per 3-2 contro il Wolfsburg in coppa e il successo esterno per 2-1 contro l’Augsburg in Bundesliga. Il coronamento è stato l’1-0 sul campo del Trabzonspor in Conference League, partita in cui il portiere Mio Backhaus è stato il grande protagonista, negando più volte il goal persino a Mohamed Salah.

L’Union Berlino attraversa invece una fase decisamente più difficile. Sedicesima in classifica, la squadra è sotto pressione nella lotta per non retrocedere e in questa stagione ha offerto finora poche prestazioni convincenti. L’allenatore Mauro Lustrinelli ha il compito di dare stabilità alla squadra.

Nell’ultima partita di Bundesliga, l’Union ha almeno ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Colonia, dopo la pesante sconfitta per 5-0 subita contro lo stesso avversario in Coppa di Germania. La difesa resta il problema principale.

Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta.

I temi della settimana: cos’è successo in casa SC Friburgo e Union Berlino?

Lo SC Friburgo arriva a questa partita con tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. La più recente è stata la vittoria esterna per 1-0 contro il Trabzonspor in Conference League. Prima, il Friburgo aveva battuto l’Augsburg per 2-1 in Bundesliga ed eliminato il Wolfsburg dalla Coppa di Germania con un 3-2. Le due sconfitte contro il Bayern Monaco (1-3) e l’AS Monaco (0-3) mostrano che contro le squadre di vertice c’è ancora margine di miglioramento. In cinque partite il Friburgo ha segnato otto goal e ne ha subiti nove.

L’Union Berlino ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. La partita più recente, contro il Colonia in Bundesliga, è finita 1-1. La sconfitta più pesante in questo periodo è stata il 5-0 subito sempre contro il Colonia in Coppa di Germania. In cinque partite l’Union ha segnato soltanto tre goal e ne ha subiti sette: un bilancio offensivo che rispecchia la lotta per non retrocedere.

SCF

SCF - Forma

ASM
S3-0
FCB
S1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
TRS
V0-1
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCU

FCU - Forma

ELV
V1-0
BVB
D0-0
FCA
D1-1
KOE
S5-0
KOE
D1-1
Gol segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

SC Friburgo-Union Berlino: formazioni

Formazioni Friburgo - Union Berlino

4-2-3-1
Friburgo crest
Friburgo
SCF
Formazione
Union Berlino crest
Union Berlino
FCU
3-4-1-2
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoP. TreuP. TreuM. GinterM. GinterP. LienhartP. LienhartM. EggesteinM. EggesteinY. SuzukiY. SuzukiD. ScherhantD. ScherhantJ. BesteJ. BesteY. EngelhardtY. EngelhardtI. MatanovicI. MatanovicF. RoennowF. RoennowZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschR. KhediraR. KhediraM. FriedrichM. FriedrichJ. HabererJ. HabererK. ImeriK. ImeriD. KoehnD. KoehnA. SchaferA. SchaferM. AebischerM. AebischerT. SkarkeT. SkarkeL. BurcuL. Burcu
Union Berlino crest
Union Berlino
FCU
4-2-3-1
Friburgo

Formazione titolare

Union Berlino

Panchina

Allenatore

  • J. Schuster
  • M. Lustrinelli
Friburgo

Infortuni e squalifiche

Union Berlino

SC Friburgo-Union Berlino: stato di forma

SCF

SCF - Forma

ASM
S3-0
FCB
S1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
TRS
V0-1
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCU

FCU - Forma

ELV
V1-0
BVB
D0-0
FCA
D1-1
KOE
S5-0
KOE
D1-1
Gol segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

SC Friburgo-Union Berlino: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

FriburgoPareggioUnion Berlino
0
2
3
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
1
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
FIN
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
2
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
2
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
FIN
2Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

SC Friburgo-Union Berlino: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
9630299+2021
V
D
V
V
D
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
V
D
V
D
D
3
RB LipsiaRB LipsiaRBL
96032713+1418
V
V
V
S
V
4
FriburgoFriburgoSCF
95221810+817
D
V
S
S
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
95132017+316
V
S
S
V
V
6
Werder BremaWerder BremaSVW
94321715+215
S
V
V
D
D
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
S
V
S
V
S
8
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
94051515012
V
V
S
S
V
9
FrancoforteFrancoforteSGE
93331520-512
D
V
S
V
S
10
AmburgoAmburgoHSV
94051020-1012
V
S
S
V
V
11
Magonza 05Magonza 05M05
93151819-110
S
S
S
V
S
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
D
D
V
D
S
13
AugsburgAugsburgFCA
9234202009
S
S
D
S
D
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
S
V
V
S
S
15
FC ColoniaFC ColoniaKOE
92341014-49
S
D
D
S
V
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
9153719-128
D
D
D
D
V
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
S
D
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
91171225-134
S
D
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google