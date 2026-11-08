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SC Friburgo-Union Berlino: orario d’inizio

Bundesliga - Game Week 9 8 nov 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

Lo SC Friburgo ospita l’Union Berlino all’Europa-Park Stadion per una sfida di Bundesliga. Dopo una buona prestazione in Conference League, la squadra di Friburgo vuole confermarsi anche in campionato.

Terzultimo in classifica, il Friburgo è sotto pressione per non perdere contatto con la vetta. L’allenatore Julian Schuster può contare su una squadra che ha ritrovato fiducia: tre vittorie consecutive parlano chiaro.

Il Friburgo ha gettato le basi della recente risalita con la vittoria per 3-2 contro il Wolfsburg in coppa e il successo esterno per 2-1 contro l’Augsburg in Bundesliga. Il coronamento è stato l’1-0 sul campo del Trabzonspor in Conference League, partita in cui il portiere Mio Backhaus è stato il grande protagonista, negando più volte il goal persino a Mohamed Salah.

L’Union Berlino attraversa invece una fase decisamente più difficile. Sedicesima in classifica, la squadra è sotto pressione nella lotta per non retrocedere e in questa stagione ha offerto finora poche prestazioni convincenti. L’allenatore Mauro Lustrinelli ha il compito di dare stabilità alla squadra.

Nell’ultima partita di Bundesliga, l’Union ha almeno ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Colonia, dopo la pesante sconfitta per 5-0 subita contro lo stesso avversario in Coppa di Germania. La difesa resta il problema principale.

Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta.

I temi della settimana: cos’è successo in casa SC Friburgo e Union Berlino?

Lo SC Friburgo arriva a questa partita con tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. La più recente è stata la vittoria esterna per 1-0 contro il Trabzonspor in Conference League. Prima, il Friburgo aveva battuto l’Augsburg per 2-1 in Bundesliga ed eliminato il Wolfsburg dalla Coppa di Germania con un 3-2. Le due sconfitte contro il Bayern Monaco (1-3) e l’AS Monaco (0-3) mostrano che contro le squadre di vertice c’è ancora margine di miglioramento. In cinque partite il Friburgo ha segnato otto goal e ne ha subiti nove.

L’Union Berlino ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. La partita più recente, contro il Colonia in Bundesliga, è finita 1-1. La sconfitta più pesante in questo periodo è stata il 5-0 subito sempre contro il Colonia in Coppa di Germania. In cinque partite l’Union ha segnato soltanto tre goal e ne ha subiti sette: un bilancio offensivo che rispecchia la lotta per non retrocedere.

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