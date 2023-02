Frattura delle ossa nasali per Amrabat: giocherà con la maschera di protezione

Il centrocampista marocchino della Fiorentina ha rimediato un trauma al volto in occasione dello scontro con Sanabria nella gara di ieri col Torino.

Giornata di esami strumentali per Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino si è infortunato nei minuti finali della sfida di ieri contro il Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, vinta dagli uomini di Vincenzo Italiano col risultato di 2-1.

Amrabat si è sottoposto oggi ad accertamenti clinici per approfondire la questione dopo il violento trauma al volto in seguito al colpo in faccia in occasione di uno scontro di gioco con Antonio Sanabria.

La Fiorentina ha comunicato le condizioni del calciatore attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito della società gigliata:

“ACF Fiorentina comunica che, nel corso della partita di Coppa Italia disputata ieri, il calciatore Sofyan Amrabat ha riportato un violento trauma contusivo al volto. Gli esami radiologici eseguiti nella mattinata di oggi hanno confermato la frattura delle ossa nasali”.

La società di Commisso ha annunciato, inoltre, che Sofyan Amrabat tornerà presto in campo, nonostante la frattura delle ossa nasali:

“Il calciatore svolgerà lavoro personalizzato nella giornata di oggi e domani nell’attesa che venga confezionata un’ apposita maschera di protezione”.

La presenza in occasione della sfida di campionato di domenica prossima alle 18:00 contro il Bologna al Franchi resta in dubbio. Il calciatore marocchino proverà a recuperare in extremis e scendere in campo proprio con l’ausilio della maschera.