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UEFA Nations League A
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Stade de France
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Con il contributo di

Francia-Belgio, anteprima della Lega A di Nations League UEFA: tutto quello che c’è da sapere

UEFA Nations League A
Francia
Belgio
K. Mbappe

Anteprima completa della sfida tra Francia e Belgio nella UEFA Nations League A. Analizziamo tattica, notizie sulle squadre, stato di forma e altro ancora.

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UEFA Nations League A - Game Week 4
Stade de France

Francia-Belgio inizia il 5 ottobre 2026 alle 14:45 EST e alle 18:45 GMT.

Zizou punta alla prima vittoria in casa da ct

La Francia deve accontentarsi di un pareggio per 1-1 contro l'Italia nella prima partita casalinga di Zinedine Zidane da ct dei Bleus. La splendida conclusione di Michael Olise è stata annullata da Alessandro Bastoni, bravo ad approfittare di un errore del centrocampista del Milan Adrien Rabiot. La Francia ha inoltre chiuso la partita in 10 uomini dopo il secondo cartellino giallo nel finale a Dayot Upamecano. La Francia ha vinto gli ultimi sei precedenti contro il Belgio, ma dovrà fare a meno del talismano infortunato Kylian Mbappe.

France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images

Il Belgio travolge la Grecia

Il Belgio, intanto, si è dimostrato troppo forte per una Turchia in forma, battendo i turchi 3-0 grazie ai gol di Romelu Lukaku e a una doppietta di Kevin De Bruyne. È stato un risultato accolto con favore dai belgi dopo la sconfitta di misura per 1-0 contro la Francia, successiva al 2-0 sull'Italia. Attenzione al talentuoso 21enne del PSG Mika Godts, a segno contro gli italiani alla prima giornata.

SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEYGetty Images

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Francia - Belgio

Allenatore

  • Z. Zidane

Zinedine Zidane non ha confermato la probabile formazione in vista della partita e, al momento, non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche per la Francia. C'è però preoccupazione per Kylian Mbappé, che ha riportato un'iperestensione del ginocchio durante la finestra internazionale, con il suo club, il Real Madrid, che monitora attentamente il suo recupero. Aggiornamenti sulla sua disponibilità sono attesi più a ridosso del calcio d'inizio.

Allo stesso modo, Mark van Bommel non ha ancora reso noto un undici titolare probabile per il Belgio e non sono stati confermati infortuni o squalifiche per la squadra ospite. Ulteriori notizie sulle squadre saranno aggiunte non appena disponibili.

Forma

FRA

FRA - Forma

SPA
S0-2
ING
S4-6
TUR
V0-1
BEL
V0-1
ITA
D1-1
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BEL

BEL - Forma

USA
V1-4
SPA
S2-1
ITA
V0-2
FRA
S0-1
TUR
V3-0
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Francia arriva a questa sfida dopo aver vinto entrambe le sue partite di Nations League, battendo la Türkiye 1-0 in trasferta prima di imporsi poi 1-0 sul Belgio a Bruxelles. Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte, con questi ko arrivati contro Spagna e Inghilterra al Mondiale, dove ha incassato complessivamente otto gol nelle due eliminazioni nella fase a eliminazione diretta. Da allora si è notevolmente compattata, mantenendo la porta inviolata in due gare consecutive di Nations League.

Anche il Belgio ha vinto due delle ultime cinque partite, con l'uscita più recente in Nations League conclusa con una vittoria per 2-0 sull'Italia prima della sconfitta contro la Francia. Ha perso contro la Spagna al Mondiale e arriva a questa sfida con due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro gare ufficiali, con il suo rendimento difensivo che ha mostrato vulnerabilità contro avversarie di alto livello.

Precedenti

Testa a testa

FranciaPareggioBelgio
5
0
0
UEFA Nations League A
Belgio badge
Belgio
BEL
0
Francia badge
Francia
FRA
1
FIN
UEFA Nations League A
Belgio badge
Belgio
BEL
1
Francia badge
Francia
FRA
2
FIN
UEFA Nations League A
Francia badge
Francia
FRA
2
Belgio badge
Belgio
BEL
0
FIN
Campionato Europeo
Francia badge
Francia
FRA
1
Belgio badge
Belgio
BEL
0
FIN
UEFA Nations League A
Belgio badge
Belgio
BEL
2
Francia badge
Francia
FRA
3
FIN
9Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'incrocio più recente tra le due squadre risale a pochi giorni fa, quando la Francia ha vinto 1-0 a Bruxelles in UEFA Nations League, con la rete nel finale di Olise a fare la differenza. Negli ultimi cinque confronti diretti, la Francia ha avuto la meglio, vincendone quattro contro l'unico successo del Belgio, arrivato in una partita di Nations League. La Francia è stata particolarmente costante in questa sfida, vincendo il precedente incontro di Nations League in casa per 2-0 e superando inoltre il Belgio per 1-0 a Euro 2024.

Classifica

Grp. 1

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FranciaFranciaFRA
321031+27
D
V
V
2
BelgioBelgioBEL
320151+46
V
S
V
3
ItaliaItaliaITA
311154+14
D
V
S
4
TurchiaTurchiaTUR
300318-70
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Gruppo 1 della UEFA Nations League, la Francia è attualmente in testa alla classifica, con il Belgio al secondo posto.

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