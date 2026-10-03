UEFA Nations League A - Game Week 4 5 ott 2026 - 14:45 Stade de France

Francia-Belgio inizia il 5 ottobre 2026 alle 14:45 EST e alle 18:45 GMT.

Zizou punta alla prima vittoria in casa da ct

La Francia deve accontentarsi di un pareggio per 1-1 contro l'Italia nella prima partita casalinga di Zinedine Zidane da ct dei Bleus. La splendida conclusione di Michael Olise è stata annullata da Alessandro Bastoni, bravo ad approfittare di un errore del centrocampista del Milan Adrien Rabiot. La Francia ha inoltre chiuso la partita in 10 uomini dopo il secondo cartellino giallo nel finale a Dayot Upamecano. La Francia ha vinto gli ultimi sei precedenti contro il Belgio, ma dovrà fare a meno del talismano infortunato Kylian Mbappe.

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Il Belgio travolge la Grecia

Il Belgio, intanto, si è dimostrato troppo forte per una Turchia in forma, battendo i turchi 3-0 grazie ai gol di Romelu Lukaku e a una doppietta di Kevin De Bruyne. È stato un risultato accolto con favore dai belgi dopo la sconfitta di misura per 1-0 contro la Francia, successiva al 2-0 sull'Italia. Attenzione al talentuoso 21enne del PSG Mika Godts, a segno contro gli italiani alla prima giornata.

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Notizie sulle squadre e formazioni

Zinedine Zidane non ha confermato la probabile formazione in vista della partita e, al momento, non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche per la Francia. C'è però preoccupazione per Kylian Mbappé, che ha riportato un'iperestensione del ginocchio durante la finestra internazionale, con il suo club, il Real Madrid, che monitora attentamente il suo recupero. Aggiornamenti sulla sua disponibilità sono attesi più a ridosso del calcio d'inizio.

Allo stesso modo, Mark van Bommel non ha ancora reso noto un undici titolare probabile per il Belgio e non sono stati confermati infortuni o squalifiche per la squadra ospite. Ulteriori notizie sulle squadre saranno aggiunte non appena disponibili.

Forma

La Francia arriva a questa sfida dopo aver vinto entrambe le sue partite di Nations League, battendo la Türkiye 1-0 in trasferta prima di imporsi poi 1-0 sul Belgio a Bruxelles. Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte, con questi ko arrivati contro Spagna e Inghilterra al Mondiale, dove ha incassato complessivamente otto gol nelle due eliminazioni nella fase a eliminazione diretta. Da allora si è notevolmente compattata, mantenendo la porta inviolata in due gare consecutive di Nations League.

Anche il Belgio ha vinto due delle ultime cinque partite, con l'uscita più recente in Nations League conclusa con una vittoria per 2-0 sull'Italia prima della sconfitta contro la Francia. Ha perso contro la Spagna al Mondiale e arriva a questa sfida con due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro gare ufficiali, con il suo rendimento difensivo che ha mostrato vulnerabilità contro avversarie di alto livello.

Precedenti

L'incrocio più recente tra le due squadre risale a pochi giorni fa, quando la Francia ha vinto 1-0 a Bruxelles in UEFA Nations League, con la rete nel finale di Olise a fare la differenza. Negli ultimi cinque confronti diretti, la Francia ha avuto la meglio, vincendone quattro contro l'unico successo del Belgio, arrivato in una partita di Nations League. La Francia è stata particolarmente costante in questa sfida, vincendo il precedente incontro di Nations League in casa per 2-0 e superando inoltre il Belgio per 1-0 a Euro 2024.

Classifica

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Francia FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 D V V 2 Belgio BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 V S V 3 Italia ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 D V S 4 Turchia TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione

Nel Gruppo 1 della UEFA Nations League, la Francia è attualmente in testa alla classifica, con il Belgio al secondo posto.