Foschi e quella lite con Zamparini: "Lo insultai e mi prese a schiaffi"

Rino Foschi racconta il suo rapporto con Maurizio Zamparini ai tempi del Palermo: "Si intrometteva su tutto, un giorno mi tirò una sberla".

Per anni è stato un vero e proprio 'mangia allenatori' in , confermandosi tra i più vulcanici presidenti della storia italiana: Maurizio Zamparini ha spesso fatto parlare di sè per decisioni drastiche e ripensamenti, ma Rino Foschi ricorda un particolare aneddoto risalente ai tempi dell'avventura al .

Intervistato ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', l'ex direttore sportivo rosanero ha raccontato il suo rapporto con il patron:

"Si intrometteva su tutto, una volta litigammo di brutto per Papadopulo. Venni a sapere da un amico che Zamparini lo aveva ingaggiato e, dopo la sconfitta con il Siena, nel post partita esonerò Delneri".

Foschi fu scavalcato nella decisione di mercato e arrivò alla furiosa lite proprio nell'abitazione del presidente:

"Il giorno dopo piombai a casa di Zamparini e lo trovai proprio con Papadopulo. Lo insultai pesantemente e mi tirò una sberla. Scoppiò il caos e fui licenziato".

Poco dopo il dietrofront con il ritorno in panchina di Guidolin, Foschi spiega nel dettaglio come andò: