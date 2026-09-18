Formazioni Venezia-Lazio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Venezia e Lazio si affrontano nell'anticipo della quinta giornata di Serie A.

I lagunari sono l'unica squadra ancora ferma a quota zero punti, mentre i biancocelesti vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio in rimonta subito nell'ultimo turno contro il Milan.





PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-LAZIO

Qualche ballottaggio per Stroppa che dovrebbe schierare Moreno in difesa, Sagrado largo a sinistra con Hainaut dall'altra parte. Confermata la coppia d'attacco formata da Adams e Yeboah.

Sutalo verso la conferma al centro della difesa anche se Doekhi è recuperato. I principali dubbi di Gattuso riguardano il tridente d'attaccon con Cancellieri e Noslin favoriti su Isaksen e Pinamonti.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Sagrado; Adams, Yeboah. All. Stroppa

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

DOVE VEDERE VENEZIA-LAZIO IN DIRETTA TV E STREAMING

Venezia-Lazio, anticipo della quinta giornata di Serie A, si gioca sabato 19 settembre allo stadio 'Penzo' con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La gara sarà visibile come sempre su DAZN ma verrà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport e Sky Sport 4K. Per vedere la partita in diretta streaming c'è l'opzione NOW.