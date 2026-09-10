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Serie A
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Stadio Pierluigi Penzo
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Stefano Silvestri

Formazioni Venezia-Fiorentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Venezia vs Fiorentina
Venezia
Fiorentina

Paolo Vanoli torna alla guida della Fiorentina contro quel Venezia che portò in Serie A nel 2024: le formazioni dell'anticipo della quarta giornata di Serie A.

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Probabili formazioni Venezia - Fiorentina

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
Formazione
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
F. StankovicF. StankovicR. HalhalR. HalhalR. HapsR. HapsJ. SchingtienneJ. SchingtienneS. SohmS. SohmA. HainautA. HainautK. PerezK. PerezG. BusioG. BusioT. CorreiaT. CorreiaA. RrahmaniA. RrahmaniA. AdamsA. AdamsD. de GeaD. de GeaL. RanieriL. RanieriM. PongracicM. PongracicDodoDodoV. ValdepenasV. ValdepenasA. AttaA. AttaC. NdourC. NdourN. FagioliN. Fagioliteam-logoP. Goncalvesteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. Mastantuono
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
3-5-2
Venezia

Formazione titolare

Fiorentina

Allenatore

  • G. Stroppa
  • P. Vanoli

A Venezia va in scena il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Proprio in casa di quel Venezia che l'ex terzino portò in Serie A nella stagione 2023/2024, guadagnandosi la chiamata del Torino.

Vanoli ha sostituito Fabio Grosso, subito esonerato dalla Viola dopo aver perso tutte e tre le prime partite di campionato. Ma ha iniziato in maniera pessima anche il Venezia, che a sua volta ha collezionato zero punti perdendo contro Lecce, Milan e Frosinone.

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, deve fare i conti con diverse assenze tra cui quella pesante di Bella-Kotchap in difesa: Haps può arretrare nei tre davanti a Stankovic, con Correia sulla sinistra. Davanti Yeboah può scalzare Rrahmani come partner di Adams dopo il gran goal di Frosinone.

La nuova Fiorentina di Vanoli non abbandona il 4-3-3, ma davanti può esserci il nuovo acquisto Beto al posto di Pellegrino. Atta è stato convocato e dovrebbe giocare, ok anche Oulai che però va verso la panchina. Rischia il posto Dragusin in difesa: pronti Pongracic e Ranieri. Dodo può tornare titolare dopo due panchine di fila.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-FIORENTINA

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. All. Vanoli

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Venezia-Fiorentina, primo anticipo della quarta giornata di Serie A e gara che si giocherà al Penzo alle 20.45 di venerdì 11 settembre, è un'esclusiva DAZN e come tale sarà visibile in diretta streaming, tramite abbonamento, scaricando l'app su un moderno televisore o un dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet) oppure accedendo al sito ufficiale della piattaforma. I clienti sia di DAZN che di Sky potranno seguire la partita anche attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.


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