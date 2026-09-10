Formazioni Venezia-Fiorentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





A Venezia va in scena il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Proprio in casa di quel Venezia che l'ex terzino portò in Serie A nella stagione 2023/2024, guadagnandosi la chiamata del Torino.

Vanoli ha sostituito Fabio Grosso, subito esonerato dalla Viola dopo aver perso tutte e tre le prime partite di campionato. Ma ha iniziato in maniera pessima anche il Venezia, che a sua volta ha collezionato zero punti perdendo contro Lecce, Milan e Frosinone.

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, deve fare i conti con diverse assenze tra cui quella pesante di Bella-Kotchap in difesa: Haps può arretrare nei tre davanti a Stankovic, con Correia sulla sinistra. Davanti Yeboah può scalzare Rrahmani come partner di Adams dopo il gran goal di Frosinone.

La nuova Fiorentina di Vanoli non abbandona il 4-3-3, ma davanti può esserci il nuovo acquisto Beto al posto di Pellegrino. Atta è stato convocato e dovrebbe giocare, ok anche Oulai che però va verso la panchina. Rischia il posto Dragusin in difesa: pronti Pongracic e Ranieri. Dodo può tornare titolare dopo due panchine di fila.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-FIORENTINA

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. All. Vanoli

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Venezia-Fiorentina, primo anticipo della quarta giornata di Serie A e gara che si giocherà al Penzo alle 20.45 di venerdì 11 settembre, è un'esclusiva DAZN e come tale sarà visibile in diretta streaming, tramite abbonamento, scaricando l'app su un moderno televisore o un dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet) oppure accedendo al sito ufficiale della piattaforma. I clienti sia di DAZN che di Sky potranno seguire la partita anche attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.







