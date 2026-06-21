Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoUruguay
Miami Stadium
team-logoCabo Verde
Guarda su DAZN
Stefano Silvestri

Formazioni Uruguay-Capo Verde: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Uruguay vs Cabo Verde
Uruguay
Cabo Verde

L'Uruguay di Marcelo Bielsa cerca la prima vittoria al Mondiale contro la sorpresa Capo Verde, che all'esordio ha clamorosamente fermato la Spagna: le formazioni.

Pubblicità


Probabili formazioni Uruguay - Cabo Verde

4-3-3
Uruguay crest
Uruguay
URU
Formazione
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-1-4-1
23F. Muslera3S. Caceres13G. Varela25J. Sanabria16M. Olivera7N. de la Cruz8F. Valverde6R. Bentancur21F. Vinas20M. Araujo14A. Canobbio1Vozinha4R. Lopes13S. Lopes Cabral22S. Moreira3Diney Borges15L. Duarte20R. Mendes7J. Cabral6K. Lenini10J. Monteiro19D. Rocha Livramento
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-3-3
Uruguay

Formazione titolare

Cabo Verde

Allenatore

  • M. Bielsa
  • Bubista

Infortuni e squalifiche


    L'Uruguay non vuole altri passi falsi. Dopo essere stata fermata dall'Arabia Saudita all'esordio, dovendo peraltro recuperare nel finale da una situazione di svantaggio, la Nazionale di Marcelo Bielsa sfida Capo Verde nella seconda giornata dei gironi.

    Capo Verde, guidato da un Vozinha diventato ben presto un'icona anche sui social, ha compiuto l'impresa più incredibile della prima giornata: è riuscito clamorosamente a fermare sullo 0-0 la favoritissima Spagna ed è a quota 1, proprio come i sudamericani.

    Per quanto riguarda le formazioni, Bielsa cambia qualcosa rispetto all'esordio: Nunez va verso la panchina, Vinas centravanti con Maxi Araujo e Canobbio ai suoi lati, mentre De la Cruz prenderà il posto di Ugarte e Sanabria quello di Vina. Ancora assenti sia Ronald Araujo che De Arrascaeta, entrambi alle prese con infortuni muscolari.

    Coppa del Mondo
    Uruguay crest
    Uruguay
    URU
    Cabo Verde crest
    Cabo Verde
    CPV

    Capo Verde riverserà nuovamente gran parte delle proprie speranze di portare a casa un risultato positivo sul portiere Vozinha. Davanti c'è Livramento, attaccante di proprietà del Verona.

    Uruguay-Capo Verde prenderà il via alla mezzanotte tra oggi, domenica 21 giugno, e domani, lunedì 22 giugno. La gara sarà un'esclusiva DAZN e si potrà vedere tramite abbonamento, scaricando l'app o accedendo al sito della piattaforma, ma pure attivando il canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video. Niente diretta in chiaro su Rai 1 e RaiPlay.

    Pubblicità