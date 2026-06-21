Formazioni Uruguay-Capo Verde: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming









L'Uruguay non vuole altri passi falsi. Dopo essere stata fermata dall'Arabia Saudita all'esordio, dovendo peraltro recuperare nel finale da una situazione di svantaggio, la Nazionale di Marcelo Bielsa sfida Capo Verde nella seconda giornata dei gironi.

Capo Verde, guidato da un Vozinha diventato ben presto un'icona anche sui social, ha compiuto l'impresa più incredibile della prima giornata: è riuscito clamorosamente a fermare sullo 0-0 la favoritissima Spagna ed è a quota 1, proprio come i sudamericani.

Per quanto riguarda le formazioni, Bielsa cambia qualcosa rispetto all'esordio: Nunez va verso la panchina, Vinas centravanti con Maxi Araujo e Canobbio ai suoi lati, mentre De la Cruz prenderà il posto di Ugarte e Sanabria quello di Vina. Ancora assenti sia Ronald Araujo che De Arrascaeta, entrambi alle prese con infortuni muscolari.

Capo Verde riverserà nuovamente gran parte delle proprie speranze di portare a casa un risultato positivo sul portiere Vozinha. Davanti c'è Livramento, attaccante di proprietà del Verona.

Uruguay-Capo Verde prenderà il via alla mezzanotte tra oggi, domenica 21 giugno, e domani, lunedì 22 giugno. La gara sarà un'esclusiva DAZN e si potrà vedere tramite abbonamento, scaricando l'app o accedendo al sito della piattaforma, ma pure attivando il canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video. Niente diretta in chiaro su Rai 1 e RaiPlay.