Il programma del 37° turno di Serie A prevede alle 18:00 del sabato l'incrocio in programma alla 'Dacia Arena' tra Udinese e Spezia. I friulani, già sicuri della permanenza nel massimo campionato, ospitano la squadra di Thiago Motta, a caccia della salvezza aritmetica con 90 minuti d'anticipo.

I liguri sono al sedicesimo posto, in coabitazione con la Sampdoria e a quattro lunghezze di vantaggio sul Cagliari terzultimo, che domenica affronterà l'Inter alla Unipol Domus. Per Verde e compagni la sfida di Udine è l'occasione per chiudere i giochi con una giornata d'anticipo.

Lo Spezia è reduce da quattro sconfitte di fila (Inter, Torino, Lazio e Atalanta) e non vince in campionato dal 2 aprile, ovvero lo scontro diretto al 'Picco' contro il Venezia'.

L'Udinese, invece, ha conquistato appena un punto tra Inter e Sassuolo, ma ha battuto la Fiorentina per 4-0 al 'Franchi' nel recupero del 20° turno lo scorso 27 aprile.

All'andata furono i friulani ad imporsi di misura in Liguria, mentre l'ultimo precedente alla 'Dacia Arena' è datato 30 settembre 2020: lo Spezia vinse 2-0.

Oltre a Beto e Success, ancora fermi ai box, nell'Udinese mancherà anch Rodrigo Becao, fermato dal Giudice Sportivo per un turno. Ci sarà Nuytinck a formare il terzetto difensivo con Nehuen Perez e Pablo Marì, davanti a Silvestri. Sulle fasce i 'soliti' Udogie e Molina, con Makengo e Pereyra ai lati di Walace. In avanti tocca ancora a Deulofeu e Pussetto.

Nello Spezia, Thiago Motta deve rinunciare a Bastoni, out fino a fine stagione, oltre a Sala. Problemi a centrocampo per il tecnico dei liguri, con Kiwior e Maggiore a completare il reparto. In avanti Manaj e Gyasi sicuri di un posto, così come Agudelo e Verde. In difesa spazio a Erlic e Nikolaou al centro, con Amian e Reca a formare la linea davanti a Provedel.

PROBABILI FORMAZIONE DI UDINESE-SPEZIA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Marì, Nuytinck; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj.