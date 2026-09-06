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Serie A
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Stefano Silvestri

Formazioni Udinese-Lazio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Udinese vs Lazio
Udinese
Lazio

Udinese e Lazio si sfidano nel posticipo finale della terza giornata di Serie A: le scelte di formazione di Kosta Runjaic e Rino Gattuso.

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Probabili formazioni Udinese - Lazio

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
Formazione
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
40M. Okoye28O. Solet27C. Kabasele14J. Abankwah32J. Ekkelenkamp46U. Gomez23M. Vojvoda24J. Piotrowski8J. Karlstroem11H. Kamara9K. Davis35C. Mandas25O. Provstgaard5D. Doekhi15R. Floriani Mussolini17N. Tavares16D. Frattesi21R. Belahyane24K. Taylor22M. Cancellieri9A. Pinamonti10M. Zaccagni
Lazio crest
Lazio
LAZ
3-4-2-1
Udinese

Formazione titolare

Lazio

Allenatore

  • K. Runjaic
  • G. Gattuso

Udinese e Lazio si sfidano nell'ultimo posticipo della terza giornata di Serie A: gara che prenderà il via alle 20.45 di lunedì 7 settembre e si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine.

Ottimo l'avvio di campionato di entrambe: l'Udinese ha conquistato 4 punti su 6 contro Como e Monza, mentre la Lazio è addirittura a punteggio pieno dopo aver battuto sia il Bologna che il Genoa.

Per quanto riguarda la formazione dell'Udinese, ancora una volta non ci sarà l'infortunato Zaniolo: Unai Gomez titolare con Ekkelenkamp dietro al centravanti Davis. Torna a disposizione Kabasele dopo aver scontato due giornate di squalifica: sarà titolare, con Solet sul centro-sinistra ed Ebosse in panchina.

Nella Lazio parte dalla panchina l'ultimo arrivato Gudmundsson, mentre al centro dell'attacco ci sarà l'altra new entry Pinamonti. Frattesi titolare in mezzo al campo, dove mancherà però l'infortunato Rovella oltre a Cataldi: il play lo farà Belahyane.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-LAZIO

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Udinese-Lazio sarà visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky, sempre tramite abbonamento: nel primo caso in diretta streaming scaricando l'app o accedendo al sito della piattaforma, nel secondo sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Gara visibile in streaming anche su NOW, sempre mediante abbonamento, e su SkyGo per i clienti Sky.

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