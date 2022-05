Ripartire subito. È questo l'obiettivo dell'Inter, che affronta in trasferta l'Udinese alla 'Dacia Arena'. La squadra di Simone Inzaghi vuole riscattarsi dopo la brutta sconfitta rimediata in rimonta a Bologna, con i goal di Arnautovic e Sansone (su errore di Radu) a ribaltare il vantaggio firmato da Perisic. Il tecnico nerazzurro vuole risposte e una reazione immediata da parte della sua squadra. Dall'altra parte, i friulani di Cioffi arrivano dalla brillante vittoria del 'Franchi' di Firenze, sempre nel recupero della 20esima giornata di Serie A, mercoledì con un netto 4-0.

I nerazzurri vogliono ripartire nella volata scudetto con il Milan, mentre l'Udinese ha già conquistato l'obiettivo salvezza e cerca una vittoria di prestigio contro una squadra di livello come quella di Simone Inzaghi.

Nell'Udinese tornano Nehuen Perez e Roberto Pereyra. Assenti Beto, ancora ai box, e lo squalificato Makengo. Il 'Tucu' potrebbe partire dall'inizio, anche se difficilmente avrà nelle gamba 90 minuti. Cioffi disegna la sua squadra con il classico 3-5-2 con Becao, Pablo Mari e il rientrante Perez davanti a Silvestri. Sulle corsie laterali i soliti Molina e Udogie, con Walace in regia e la coppia Arslan e Pereyra, che prendo il posto di Makengo. In avanti confermati Deulofeu e Success.

Dall'altra parte è pronto a riprendere il suo posto tra i pali Samir Handanovic. Niente conferma per Radu dopo il brutto errore nel corso della sfida di Bologna. Inzaghi ritrova Vidal ma deve rinunciare a Bastoni e Calhanoglu, con il turco fuori per squalifica. Sarà proprio il cileno a prendere il suo posto in mezzo al campo con Barella e Brozovic. In difesa c'è D'Ambrosio con De Vrij e Skriniar, spostato a sinistra. Gosens recupera ma Inzaghi non lo vuole rischiare: con Dumfries, è il solito Perisic - in goal mercoledì - a completare la batteria di esterni. In avanti fuori Correa: torna Dzeko dall'inizio e farà coppia con Lautaro Martinez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-INTER

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. All. Cioffi

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, L. Martinez. All. Inzaghi