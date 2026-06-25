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Lelio Donato

Formazioni Turchia-USA: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Turchia vs USA
Turchia
USA

La Turchia, già eliminata, chiude la sua breve esperienza ai Mondiali affrontando i padroni di casa degli USA sicuri del primo posto nel Gruppo D: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Probabili formazioni Turchia - USA

4-2-3-1
Turchia crest
Turchia
TUR
Formazione
USA crest
USA
USA
4-2-3-1
23U. Cakir18M. Muldur14A. Bardakci3M. Demiral20F. Kadioglu16I. Yuksek8A. Guler11K. Yildiz10H. Calhanoglu26C. Uzun9D. Gul1M. Turner22M. McKenzie18M. Arfsten23J. Scally6A. Trusty7G. Reyna17M. Tillman26A. Zendejas21T. Weah14S. Berhalter19H. Wright
USA crest
USA
USA
4-2-3-1
Turchia

Formazione titolare

USA

Allenatore

  • V. Montella
  • M. Pochettino

L'ultima giornata del Gruppo D mette di fronte Turchia e Stati Uniti, che arrivano alla sfida in una situazione diametralmente opposta. La Nazionale di Vincenzo Montella, dopo due sconfitte, è infatti aritmeticamente eliminata dai Mondiali mentre i padroni di casa hanno vinto le prime due partite dunque sono qualificati ai sedicesimi come primi.

Montella schiera comunque la migliore formazione possibile con Hakan Calhanoglu in regia, Kenan Yildiz e Arda Guler agiranno ancora sulla trequarti. Pochettino invece potrebbe optare per un po' di turnover lasciando fuori Balogun e lo juventino McKennie. Pulisic, recuperato, non verrà ovviamente rischiato.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Turchia-USA, gara valida per la terza giornata del Gruppo D dei Mondiali, si gioca venerdì 26 giugno al Los Angeles Stadium di Inglewood con fischio d'inizio fissato alle ore 04.00 italiane. La diretta della partita sarà solo su DAZN mentre non è prevista la trasmissione in chiaro di Turchia-USA da parte della Rai.

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