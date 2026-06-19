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Stefano Silvestri

Formazioni Turchia-Paraguay: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Turchia vs Paraguay
Turchia
Paraguay

Turchia e Paraguay cercano riscatto dopo essere state battute rispettivamente da Australia e Stati Uniti all'esordio del Mondiale: le scelte di formazione di Montella e Alfaro.

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Probabili formazioni Turchia - Paraguay

4-2-3-1
Turchia crest
Turchia
TUR
Formazione
Paraguay crest
Paraguay
PGY
4-4-2
23U. Cakir20F. Kadioglu2M. Celik3M. Demiral14A. Bardakci16I. Yuksek8A. Guler21B. Yilmaz10H. Calhanoglu6O. Kokcu7K. Akturkoglu12O. Gill15G. Gomez3O. Alderete4J. Caceres26A. Maidana16D. Bobadilla8D. Gomez14A. Cubas10M. Almiron19J. Enciso9A. Sanabria
Paraguay crest
Paraguay
PGY
4-2-3-1
Turchia

Formazione titolare

Paraguay

Allenatore

  • V. Montella
  • G. Alfaro


Chi perde nuovamente rischia seriamente di abbandonare il Mondiale: Turchia e Paraguay lo sanno benissimo, ed è per questo che sia la nazionale di Vincenzo Montella che quella di Gustavo Alfaro hanno sete di riscatto.

La Turchia è stata battuta nella gara d'esordio, perdendo per 2-0 contro l'Australia; stesso destino per il Paraguay, dominato dagli Stati Uniti (4-1). Entrambe sono a quota 0, all'ultimo posto del gruppo D.

Yildiz è recuperato nella Turchia, ma dovrebbe partire di nuovo dalla panchina: Yilmaz-Kokcu-Guler alle spalle di Akturkoglu. Regolarmente presente in mezzo al campo Calhanoglu, così come Celik sulla destra e Demiral al centro della difesa. In generale, tutti a disposizione per Montella.

Coppa del Mondo
Turchia crest
Turchia
TUR
Paraguay crest
Paraguay
PGY

Alfaro cambia in difesa, inserendo Maidana al posto di Alonso sulla sinistra, ma per il resto si appresta a confermare in blocco o quasi l'undici sconfitto all'esordio contro gli USA. Altra chance in attacco per Sanabria.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Turchia-Paraguay si giocherà alle 5 della notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno al Levi's Stadium di Santa Clara, negli Stati Uniti, ed è un'esclusiva DAZN: gara che, dunque, sarà visibile unicamente in diretta streaming scaricando l'app della piattaforma e sottoscrivendo un abbonamento. Non ci sarà al contrario la diretta tv e streaming in chiaro su Rai 1 e RaiPlay.

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