Formazioni Turchia-Paraguay: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming









Chi perde nuovamente rischia seriamente di abbandonare il Mondiale: Turchia e Paraguay lo sanno benissimo, ed è per questo che sia la nazionale di Vincenzo Montella che quella di Gustavo Alfaro hanno sete di riscatto.

La Turchia è stata battuta nella gara d'esordio, perdendo per 2-0 contro l'Australia; stesso destino per il Paraguay, dominato dagli Stati Uniti (4-1). Entrambe sono a quota 0, all'ultimo posto del gruppo D.

Yildiz è recuperato nella Turchia, ma dovrebbe partire di nuovo dalla panchina: Yilmaz-Kokcu-Guler alle spalle di Akturkoglu. Regolarmente presente in mezzo al campo Calhanoglu, così come Celik sulla destra e Demiral al centro della difesa. In generale, tutti a disposizione per Montella.

Alfaro cambia in difesa, inserendo Maidana al posto di Alonso sulla sinistra, ma per il resto si appresta a confermare in blocco o quasi l'undici sconfitto all'esordio contro gli USA. Altra chance in attacco per Sanabria.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Turchia-Paraguay si giocherà alle 5 della notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno al Levi's Stadium di Santa Clara, negli Stati Uniti, ed è un'esclusiva DAZN: gara che, dunque, sarà visibile unicamente in diretta streaming scaricando l'app della piattaforma e sottoscrivendo un abbonamento. Non ci sarà al contrario la diretta tv e streaming in chiaro su Rai 1 e RaiPlay.