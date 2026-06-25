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Stefano Silvestri

Formazioni Tunisia-Olanda: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Tunisia vs Olanda
Tunisia
Olanda

Olanda quasi qualificata e a caccia del primo posto, Tunisia già eliminata: le scelte di formazione per la gara valida per la terza giornata del gruppo F dei Mondiali.

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Probabili formazioni Tunisia - Olanda

3-4-2-1
Tunisia crest
Tunisia
TUN
Formazione
Olanda crest
Olanda
OLA
4-3-3
16A. Dahmen21A. Ben Hamida4O. Rekik3M. Talbi10H. Mejbri25A. Ben Slimane17E. Skhiri7E. Achouri20Y. Valery2A. Abdi19F. Chaouat1B. Verbruggen15M. van de Ven6J. van Hecke4V. van Dijk22D. Dumfries14T. Reijnders8R. Gravenberch21F. de Jong24C. Summerville11C. Gakpo19B. Brobbey
Olanda crest
Olanda
OLA
3-4-2-1
Tunisia

Formazione titolare

Olanda

Allenatore

  • H. Renard
  • R. Koeman

L'Olanda è quasi qualificata agli ottavi di finale, ma deve conquistarsi un po' tutto contro la Tunisia, di contro già eliminata matematicamente: sia l'effettivo passaggio del turno che il primo posto.

Gli Oranje sono infatti in vetta al girone F con 4 punti, ma in compagnia del Giappone e con una sola lunghezza di vantaggio sulla Svezia. E per questo rischiano ancora: in caso di sconfitta contro la Tunisia con uno scarto peggiore rispetto a quello di un'eventuale sconfitta giapponese contro gli svedesi, Malen e compagni si ritroverebbero terzi con una differenza reti peggiore di quella dei nipponici (lo scontro diretto è terminato 2-2).

Per quanto riguarda le formazioni, la Tunisia non ha più nulla di concreto da chiedere al proprio torneo se non una vittoria onorevole e in attacco si affida a Chaouat, sostenuto da Ben Slimane e Achouri. Titolare anche Mejbri in mezzo al campo.

Altra panchina per Malen nell'Olanda: Koeman concede nuovamente la maglia del centravanti a Brobbey, autore di una doppietta contro la Svezia. Intoccabili Summerville e Gakpo, pure loro a segno due volte a testa in questo Mondiale.

Coppa del Mondo
Tunisia crest
Tunisia
TUN
Olanda crest
Olanda
OLA

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Tunisia-Olanda, che prenderà il via alle ore 1 della notte tra oggi giovedì 25 e domani venerdì 26 giugno, si potrà vedere solo su DAZN tramite un abbonamento: si dovrà quindi scaricare l'app della piattaforma su un moderno televisore, un computer, un tablet o un cellulare, oppure accedere al sito ufficiale. L'alternativa è attivare il canale DAZN dedicato ai Mondiali su Prime Video. Niente diretta in chiaro sulla Rai.

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