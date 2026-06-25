Formazioni Tunisia-Olanda: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





L'Olanda è quasi qualificata agli ottavi di finale, ma deve conquistarsi un po' tutto contro la Tunisia, di contro già eliminata matematicamente: sia l'effettivo passaggio del turno che il primo posto.

Gli Oranje sono infatti in vetta al girone F con 4 punti, ma in compagnia del Giappone e con una sola lunghezza di vantaggio sulla Svezia. E per questo rischiano ancora: in caso di sconfitta contro la Tunisia con uno scarto peggiore rispetto a quello di un'eventuale sconfitta giapponese contro gli svedesi, Malen e compagni si ritroverebbero terzi con una differenza reti peggiore di quella dei nipponici (lo scontro diretto è terminato 2-2).

Per quanto riguarda le formazioni, la Tunisia non ha più nulla di concreto da chiedere al proprio torneo se non una vittoria onorevole e in attacco si affida a Chaouat, sostenuto da Ben Slimane e Achouri. Titolare anche Mejbri in mezzo al campo.

Altra panchina per Malen nell'Olanda: Koeman concede nuovamente la maglia del centravanti a Brobbey, autore di una doppietta contro la Svezia. Intoccabili Summerville e Gakpo, pure loro a segno due volte a testa in questo Mondiale.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Tunisia-Olanda, che prenderà il via alle ore 1 della notte tra oggi giovedì 25 e domani venerdì 26 giugno, si potrà vedere solo su DAZN tramite un abbonamento: si dovrà quindi scaricare l'app della piattaforma su un moderno televisore, un computer, un tablet o un cellulare, oppure accedere al sito ufficiale. L'alternativa è attivare il canale DAZN dedicato ai Mondiali su Prime Video. Niente diretta in chiaro sulla Rai.