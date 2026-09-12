Formazioni Torino-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Roma a caccia del poker, Torino di conferme. Questo è il tema principale di uno dei tre posticipi del lunedì di Serie A, assieme a Como-Parma e Inter-Udinese.

La Roma di Gian Piero Gasperini ha vinto tutte e tre le prime partite di campionato, giocando anche un ottimo calcio, e nel mezzo ha conquistato un buon punto in casa del Fenerbahçe in Champions League; il Torino si è invece rialzato a Firenze dopo aver perso le prime due gare.

In attacco duello Simeone-Adams per far coppia con Vlasic nel 3-5-2 di Abate, che in difesa non è certo di poter contare su Coco (pronto Ismajli) e in mezzo al campo punta tutto su Mandragora. Fortini ancora titolare, panchina per Belghali, Bragança insidia Gineitis.

Possibile turno di riposo nella Roma per Dybala, che potrebbe partire dalla panchina e far spazio a Mora e Soulé dietro a Malen. Tutto ok per Koné, ma è pronto Pisilli per far coppia con Cristante. Lulli può tornare dall'inizio, pronto anche Balerdi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ROMA

TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Fortini, Braganca, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Simeone. All. Abate

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Torino-Roma è un'esclusiva DAZN e come tale sarà visibile in diretta streaming, tramite abbonamento, scaricando l'app su una smart tv, un pc, un cellulare, un tablet, ma anche accedendo al sito ufficiale della piattaforma. I clienti sia di Sky che di DAZN potranno inoltre seguire il match attivando DAZN 1, al canale 214 di Sky.







