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Serie A
team-logoTorino
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Stefano Silvestri

Formazioni Torino-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Torino vs Roma
Torino
Roma
Serie A

La Roma vuole fare poker e vincere anche la quarta di campionato contro un Torino che, però, è reduce dal colpo di Firenze: le formazioni delle due squadre.

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Probabili formazioni Torino - Roma

3-5-2
Torino crest
Torino
TOR
Formazione
Roma crest
Roma
ROM
3-4-1-2
L. PerriL. PerriE. CoemertE. CoemertS. CocoS. CocoP. ComuzzoP. ComuzzoR. MandragoraR. MandragoraN. FortiniN. FortiniG. GineitisG. GineitisA. CacciamaniA. CacciamaniK. Fitz-JimK. Fitz-JimN. VlasicN. VlasicC. AdamsC. AdamsM. SvilarM. SvilarM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'Dickateam-logoE. LulliM. de RoonM. de RoonR. MoraR. Morateam-logoWesleyB. CristanteB. CristanteP. DybalaP. DybalaD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
3-5-2
Torino

Formazione titolare

Roma

Allenatore

  • I. Abate
  • G. Gasperini

Roma a caccia del poker, Torino di conferme. Questo è il tema principale di uno dei tre posticipi del lunedì di Serie A, assieme a Como-Parma e Inter-Udinese.

La Roma di Gian Piero Gasperini ha vinto tutte e tre le prime partite di campionato, giocando anche un ottimo calcio, e nel mezzo ha conquistato un buon punto in casa del Fenerbahçe in Champions League; il Torino si è invece rialzato a Firenze dopo aver perso le prime due gare.

In attacco duello Simeone-Adams per far coppia con Vlasic nel 3-5-2 di Abate, che in difesa non è certo di poter contare su Coco (pronto Ismajli) e in mezzo al campo punta tutto su Mandragora. Fortini ancora titolare, panchina per Belghali, Bragança insidia Gineitis.

Possibile turno di riposo nella Roma per Dybala, che potrebbe partire dalla panchina e far spazio a Mora e Soulé dietro a Malen. Tutto ok per Koné, ma è pronto Pisilli per far coppia con Cristante. Lulli può tornare dall'inizio, pronto anche Balerdi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ROMA

TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Fortini, Braganca, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Simeone. All. Abate

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Torino-Roma è un'esclusiva DAZN e come tale sarà visibile in diretta streaming, tramite abbonamento, scaricando l'app su una smart tv, un pc, un cellulare, un tablet, ma anche accedendo al sito ufficiale della piattaforma. I clienti sia di Sky che di DAZN potranno inoltre seguire il match attivando DAZN 1, al canale 214 di Sky.


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