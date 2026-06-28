Formazioni Sudafrica-Canada: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





I sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 iniziano con la sfida tra Sudafrica e Canada.

Per i Bafana Bafana si tratta di una storica prima volta dato che mai nella loro storia avevano superato la fase a gironi. Entrambe le Nazionali hanno ottenuto quattro punti nei rispettivi gruppi perdendo dunque una partita a testa. Nel Canada non dovrebbe esserci Alphonso Davies che non è ancora pronto dopo l'infortunio, mentre l'attacco sarà guidato come sempre dallo juventino Jonathan David, già autore di tre reti. Mondiale già finito invece per Konè del Sassuolo. Il Sudafrica punta su Makgopa, alle sue spalle Maseko, Mofokeng e Appollis.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Sudafrica-Canada, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si gioca al Los Angeles Stadium di Inglewood, California. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21.00 italiane. La diretta della partita sarà disponibile sia su DAZN per gli abbonati che gratis per tutti sulla Rai, che trasmette Sudafrica-Canada in chiaro su Rai 1.a al