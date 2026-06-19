Formazioni Scozia-Marocco: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Il Marocco torna in campo contro la Scozia per la seconda giornata del Girone C dopo l'ottimo pareggio ottenuto al debutto contro il Brasile. La Nazionale africana cerca la prima vittoria in questa edizione dei Mondiali mentre gli uomini di Steve Clarke hanno già battuto Haiti, seppure solo per 1-0 e senza brillare particolarmente.

Il CT Ouahbi dovrebbe confermare l'undici visto qualche giorno fa con Hakimi sulla destra, il romanista El Ayanoui a centrocampo e Brahim Diaz dietro Saibari che sta per trasferirsi dal PSV al Bayern Monaco. Nelle file della Scozia titolari gli 'italiani' Ferguson, McTominay e Che Adams.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Scozia-Marocco, gara valida per la seconda giornata del Girone C dei Mondiali, si gioca nella notte tra venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno al Gillette Stadium di Foxborough, con fischio d'inizio alle ore 24.00 italiane. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, anche in streaming. Mentre non è prevista la diretta in chiaro di Scozia-Marocco da parte della Rai.