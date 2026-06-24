Formazioni Scozia-Brasile: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Probabili formazioni Scozia - Brasile
Formazione titolare
Allenatore
- S. Clarke
- C. Ancelotti
Infortuni e squalifiche
Una vittoria per blindare il primo posto: il Brasile punta a chiudere la fase a gironi con un successo contro la Scozia, ma dovrà inevitabilmente osservare anche cosa succederà tra Marocco e Haiti per scongiurare un possibile sorpasso dei marocchini in caso di larga vittoria dei nordafricani.
Ancelotti dovrà fare a meno di Raphinha, alle prese con un problema muscolare, e potrebbe puntare sul giovane Rayan, gioiello del Bournemouth. Ritorna Neymar, ma il fuoriclasse del Santos partirà dalla panchina. Davanti conferma per Matheus Cunha, preferito a Igor Thiago.
Nella Scozia folta presenza di "italiani": il solito Che Adams a guidare l'attacco, con McTominay e Ferguson a centrocampo.
DOVE VEDERE SCOZIA-BRASILE IN TV E IN STREAMING
La sfida tra Scozia e Brasile sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.