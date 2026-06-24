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Formazioni Scozia-Brasile: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Scozia vs Brasile
Scozia
Brasile

Il Brasile va a caccia del primo posto nella sfida contro la Scozia, ultima giornata del Gruppo C: indisponibile Raphinha, Ancelotti dovrebbe puntare sul giovane Rayan. Torna Neymar, ma partirà dalla panchina.

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Probabili formazioni Scozia - Brasile

4-1-4-1
Scozia crest
Scozia
SCO
Formazione
Brasile crest
Brasile
BRA
4-2-3-1
1A. Gunn5G. Hanley13J. Hendry3A. Robertson22N. Patterson4S. McTominay11R. Christie19L. Ferguson7J. McGinn17B. Gannon-Doak10C. Adams1A. Becker4Marquinhos3Gabriel13Danilo16D. Santos7Vinicius Junior20L. Paqueta26Rayan5Casemiro8B. Guimaraes9M. Cunha
Brasile crest
Brasile
BRA
4-1-4-1
Scozia

Formazione titolare

Brasile

Allenatore

  • S. Clarke
  • C. Ancelotti

Infortuni e squalifiche

    Una vittoria per blindare il primo posto: il Brasile punta a chiudere la fase a gironi con un successo contro la Scozia, ma dovrà inevitabilmente osservare anche cosa succederà tra Marocco e Haiti per scongiurare un possibile sorpasso dei marocchini in caso di larga vittoria dei nordafricani.

    Ancelotti dovrà fare a meno di Raphinha, alle prese con un problema muscolare, e potrebbe puntare sul giovane Rayan, gioiello del Bournemouth. Ritorna Neymar, ma il fuoriclasse del Santos partirà dalla panchina. Davanti conferma per Matheus Cunha, preferito a Igor Thiago.

    Nella Scozia folta presenza di "italiani": il solito Che Adams a guidare l'attacco, con McTominay e Ferguson a centrocampo.

    DOVE VEDERE SCOZIA-BRASILE IN TV E IN STREAMING

    Coppa del Mondo
    Scozia crest
    Scozia
    SCO
    Brasile crest
    Brasile
    BRA

    La sfida tra Scozia e Brasile sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

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