Formazioni Sassuolo-Torino: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Sassuolo e Torino si affrontano nella seconda giornata di Serie A alla ricerca dei primi punti in campionato.

Entrambe infatti hanno debuttato con una sconfitta: i neroverdi sono stati superati per 2-1 dall'Atalanta di Sarri, mentre i granata sono stati battuti in casa dal nuovo Milan di Amorim.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-TORINO

Aquiliani schiera ancora il giovane Cinquegrano come terzino destro, mentre al centro della difesa c'è Idzes. In mezzo al campo fiducia all'ex bianconero Adzic. In attacco Volpato sostituisce Berardi con Bowie e Laurientè.

Tra i granata spazio sulla destra al nuovo acquisto Fortini che è in vantaggio su Pedersen, dall'altra parte conferma per Cacciamani. Casadei out per infortunio, al suo posto Njie con Vlasic alle spalle di Simeone.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Volpato, Bowie, Laurienté. All. Aquilani

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Njie, Vlasic; Simeone. All. Abate

DOVE VEDERE SASSUOLO-TORINO IN DIRETTA TV E STREAMING

Sassuolo-Torino, gara della seconda giornata di Serie A, si gioca sabato 29 agosto a Reggio Emilia con fischio d'inizio fissato alle ore 18.30 dunque in contemporanea con Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per vederla bisognerà attivare l'app sulla smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La partita sarà visibile in streaming per gli abbonati su tutti i dispositivi mobili.