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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni Sassuolo-Torino: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Sassuolo vs Torino
Sassuolo
Torino

Il Sassuolo di Alberto Aquilani ospita il Torino nella seconda giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in diretta Tv e streaming.

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Sassuolo e Torino si affrontano nella seconda giornata di Serie A alla ricerca dei primi punti in campionato.

Probabili formazioni Sassuolo - Torino

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Formazione
Torino crest
Torino
TOR
3-4-2-1
49A. Muric46S. Cinquegrano16F. Leysen26C. Odenthal3J. Doig17V. Adzic50D. Bakola18N. Matic9K. Bowie45A. Lauriente7C. Volpato26D. Mascardi5E. Coemert15P. Comuzzo23S. Coco66G. Gineitis28K. Fitz-Jim77A. Cacciamani92A. Njie29N. Fortini10N. Vlasic18G. Simeone
Torino crest
Torino
TOR
4-3-3
Sassuolo

Formazione titolare

Torino

Allenatore

  • A. Aquilani
  • I. Abate

Entrambe infatti hanno debuttato con una sconfitta: i neroverdi sono stati superati per 2-1 dall'Atalanta di Sarri, mentre i granata sono stati battuti in casa dal nuovo Milan di Amorim.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-TORINO

Aquiliani schiera ancora il giovane Cinquegrano come terzino destro, mentre al centro della difesa c'è Idzes. In mezzo al campo fiducia all'ex bianconero Adzic. In attacco Volpato sostituisce Berardi con Bowie e Laurientè.

Tra i granata spazio sulla destra al nuovo acquisto Fortini che è in vantaggio su Pedersen, dall'altra parte conferma per Cacciamani. Casadei out per infortunio, al suo posto Njie con Vlasic alle spalle di Simeone.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Volpato, Bowie, Laurienté. All. Aquilani

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Njie, Vlasic; Simeone. All. Abate

DOVE VEDERE SASSUOLO-TORINO IN DIRETTA TV E STREAMING

Sassuolo-Torino, gara della seconda giornata di Serie A, si gioca sabato 29 agosto a Reggio Emilia con fischio d'inizio fissato alle ore 18.30 dunque in contemporanea con Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per vederla bisognerà attivare l'app sulla smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La partita sarà visibile in streaming per gli abbonati su tutti i dispositivi mobili.

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