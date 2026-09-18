Formazioni Roma-Inter: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Sale l'attesa per il big-match della quinta giornata di Serie A che vede affrontarsi Roma e Inter allo stadio 'Olimpico'.

Entrambe le squadre sono ancora a punteggio pieno avendo vinto le prime quattro partite di questo campionato. La Roma ha segnato solo un goal in meno rispetto all'Inter, ma i nerazzurri ne hanno anche subiti cinque in più.

Gasperini vuole capire da questa sfida la reale distanza che ancora separa la sua squadra dai campioni d'Italia in carica. Chivu invece cerca conferme dopo qualche disattenzione di troppo soprattutto nei minuti iniziali delle ultime partite.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER

Balerdi potrebbe conservare il suo posto al centro della difesa anche se Ndicka è recuperato, così come Wesley che però partirà titolare sulla fascia sinistra.

Molina favorito su Lulli dall'altra parte. In mezzo al campo rientra Manu Koné accanto a Cristante. Soulè favorito su Rodrigo Mora per fare coppia con Dybala alle spalle di Malen.

Chivu ha perso Calhanoglu per infortunio: al suo posto Zielinski in regia, accanto a lui Barella e Curtis Jones. Akanji guida la difesa, dubbio in porta dove Provedel spera nella prima occasione da titolare al posto di Josep Martinez.

Sulle fasce Diouf o Luis Henrique a destra, rientra Dimarco a sinistra. In attacco si va verso la coppia Thuram-Lautaro, Pio Esposito parte dalla panchina.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

DOVE VEDERE ROMA-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING

Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, si gioca sabato 19 settembre allo stadio 'Olimpico' di Roma con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. Il big-match di campionato sarà visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN. Gli abbonati al servizio per vedere la partita dovranno collegarsi all'app tramite i propri dispositivi mobili o la smart tv di casa.