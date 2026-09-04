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Serie A
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Stadio Olimpico, Roma
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Lelio Donato

Formazioni Roma-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Roma vs Atalanta
Roma
Atalanta

La Roma ospita l'Atalanta all'Olimpico nell'anticipo serale della terza giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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La Roma vuole continuare a correre ma per farlo deve superare l'Atalanta nell'anticipo della terza giornata di Serie A.

Probabili formazioni Roma - Atalanta

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
Formazione
Atalanta crest
Atalanta
ATA
4-3-3
99M. Svilar87D. Ghilardi22M. Hermoso23G. Mancini21P. Dybala86R. Mora77E. Lulli43Wesley4B. Cristante17M. Kone14D. Malen29M. Carnesecchi3O. Kossounou47L. Bernasconi42G. Scalvini77D. Zappacosta10L. Samardzic13Ederson70G. Gaetano11J. Rowe17C. De Ketelaere9G. Scamacca
Atalanta crest
Atalanta
ATA
3-4-2-1
Roma

Formazione titolare

Atalanta

Allenatore

  • G. Gasperini
  • M. Sarri

I giallorossi hanno letteralmente dominato le prime due partite giocate in questo campionato contro Fiorentina e Lecce, segnando otto goal complessivi senza subirne. La squadra di Maurizio Sarri ha raccolto sei punti su sei pur vincendo solo in pieno recupero nell'ultimo turno contro il Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ATALANTA

Gasperini recupera Ndicka che torna al centro della difesa, conferma per Lulli sulla destra. Dybala dovrebbe farcela nonostante un leggero affaticamento muscolare, accanto a lui ci sarà Rodrigo Mora alle spalle di Malen.

Sarri preferisce Zappacosta a Bellanova sulla destra, in mezzo al campo gioca Samardzic che vince il ballottaggio con Pasalic. In attacco probabile conferma di Raspadori nel tridente con De Ketelaere e Scamacca, anche se il nuovo acquisto Rowe scalpita.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

DOVE VEDERE ROMA-ATALANTA IN DIRETTA TV E STREAMING

Roma-Atalanta, anticipo serale della terza giornata di Serie A, si gioca sabato 5 settembre all'Olimpico con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La partita sarà visibile come tutte quelle del nostro campionato su DAZN, ma sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio. La diretta streaming di Roma-Atalanta è disponibile per gli abbonati anche su NOW.

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