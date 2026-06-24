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Stefano Silvestri

Formazioni Repubblica Ceca-Messico: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Cechia vs Messico
Cechia
Messico

Messico già qualificato, Repubblica Ceca costretta a vincere: le scelte di formazione per la sfida valida per la terza giornata del girone A dei Mondiali.

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Probabili formazioni Cechia - Messico

3-5-2
Cechia crest
Cechia
CEC
Formazione
Messico crest
Messico
MEX
4-1-4-1
1M. Kovar4R. Hranac7L. Krejci3T. Holes8V. Darida24A. Sojka12L. Cerv5V. Coufal18M. Sadilek9A. Hlozek10P. Schick1J. Rangel23J. Gallardo5J. Vasquez2J. Sanchez15I. Reyes16J. Quinones6E. Lira26B. Gutierrez25R. Alvarado7L. Romo11S. Gimenez
Messico crest
Messico
MEX
3-5-2
Cechia

Formazione titolare

Messico

Allenatore

  • M. Koubek
  • J. Aguirre

Infortuni e squalifiche

    Messicogià qualificato, e poi? La situazione nel gruppo A, comprendente anche Corea del Sud, Sudafrica e Repubblica Ceca, è ancora indefinita a 90 minuti dal termine.

    Proprio Repubblica Ceca e Messico si sfidano per completare il raggruppamento e definire qualificate, terze ed eliminate. I cechi hanno un solo punto e devono vincere, mentre i messicani sono già certi di chiudere al primo posto grazie allo scontro diretto vinto contro la Corea del Sud.

    Schick in attacco assieme a Hlozek nella Repubblica Ceca. Dovrebbe invece partire dalla panchina Soucek, come nella partita precedente contro il Sudafrica.

    Nel Messico la novità può essere la presenza in attacco del milanista Santiago Gimenez, pronto a far rifiatare Raul Jimenez. Romo titolare dopo il goal decisivo contro la Corea del Sud, Montes torna dalla squalifica ma dovrebbe andare inizialmente in panchina. Riposa in vista dei sedicesimi anche Quinones.

    Coppa del Mondo
    Cechia crest
    Cechia
    CEC
    Messico crest
    Messico
    MEX

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Repubblica Ceca-Messico, che prenderà il via alle ore 3 della notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, si vedrà in diretta e in esclusiva su DAZN: sarà dunque necessario sottoscrivere un abbonamento per assistere alla gara. Niente diretta in chiaro e gratis sulla Rai, dunque né su Rai 1 né su RaiPlay.

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