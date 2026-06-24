Formazioni Repubblica Ceca-Messico: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Messicogià qualificato, e poi? La situazione nel gruppo A, comprendente anche Corea del Sud, Sudafrica e Repubblica Ceca, è ancora indefinita a 90 minuti dal termine.

Proprio Repubblica Ceca e Messico si sfidano per completare il raggruppamento e definire qualificate, terze ed eliminate. I cechi hanno un solo punto e devono vincere, mentre i messicani sono già certi di chiudere al primo posto grazie allo scontro diretto vinto contro la Corea del Sud.

Schick in attacco assieme a Hlozek nella Repubblica Ceca. Dovrebbe invece partire dalla panchina Soucek, come nella partita precedente contro il Sudafrica.

Nel Messico la novità può essere la presenza in attacco del milanista Santiago Gimenez, pronto a far rifiatare Raul Jimenez. Romo titolare dopo il goal decisivo contro la Corea del Sud, Montes torna dalla squalifica ma dovrebbe andare inizialmente in panchina. Riposa in vista dei sedicesimi anche Quinones.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Repubblica Ceca-Messico, che prenderà il via alle ore 3 della notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, si vedrà in diretta e in esclusiva su DAZN: sarà dunque necessario sottoscrivere un abbonamento per assistere alla gara. Niente diretta in chiaro e gratis sulla Rai, dunque né su Rai 1 né su RaiPlay.