Formazioni Real Madrid-Fiorentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Esame speciale per la nuova Fiorentina di Fabio Grosso che affronta in amichevole il Real Madrid di Mourinho.

I viola hanno battuto il Watford dopo la sconfitta subita nel primo test stagionale contro il QPR, ma ora il livello si alza notevolmente. Di fronte infatti ci saranno i Blancos, seppure con una formazione ancora notevolmente rimaneggiata a causa delle assenze dei molti nazionali reduci dai Mondiali: in campo scenderanno comunque Alexander-Arnold, Camavinga, Arda Guler e Endrick. Mentre a guidare i gigliati ci saranno Gudmundsson e Kean in attacco, ma gli occhi saranno puntati soprattutto sui nuovi acquisti Oulai e Atta.

Probabili formazioni Real Madrid-Fiorentina

REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Alexander-Arnold, Lamini Fati, Rivas, Carreras; Valverde, Camavinga; Yanez, Guler, Ciria; Endrick. All. Mourinho.

FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Dodò, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Oulai, Fabbian; Atta; Gudmundsson, Kean. All. Grosso.

DOVE VEDERE REAL MADRID-FIORENTINA IN DIRETTA TV E STREAMING

Real Madrid-Fiorentina si gioca sabato 1 agosto a Klagenfurt, in Austria, il fischio d'inizio della gara è fissato alle ore 18.00. Per vedere l'amichevole bisognerà collegarsi su DAZN che trasmette in esclusiva la partita tra la squadra di Mourinho e quella di Fabio Grosso.