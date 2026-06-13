Formazioni Qatar-Svizzera: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Tocca a Qatar e Svizzera: sono loro, al Levi's Stadium di Santa Clara, a portare avanti il percorso del grupebaQWatar-Svizzeracsvfvkizzpo B dei Mondiali, aperto venerdì sera dal pareggio tra il Canada e la Bosnia.

4-3-3 per il Qatar di Julen Lopetegui, selezione che proverà a far meglio rispetto a quanto combinato nell'edizione casalinga di quattro anni fa, nella quale ha perso tre partite su tre. Lo spagnolo, vicino al Milan qualche tempo fa, punterà sull'estro di Akram Afif, la stella dei Granata, titolare nel tridente. Chiavi dell'attacco affidate ad Almoez Ali, a centrocampo titolare un elemento interessante come Gaber.

BTanti gli "italiani" o le vecchie conoscenze della Serie A nella Svizzera, favorita sia per la conquista della vittoria che del primo posto nel girone: da Akanji in difesa a Freuler in mezzo al campo. Dentro anche l'ex bolognese Ndoye, così come Widmer e Ricardo Rodriguez. Il centravanti sarà Embolo. Intoccabile il leader Xhaka.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

La gara tra Qatar e Svizzera sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN, scaricando l'app su un moderno televisore oppure su un dispositivo mobile come un computer, un cellulare o un tablet, con l'alternativa dell'accesso al sito della piattaforma. Si potrà vedere la sfida anche su Prime Video, attivando il canale “DAZN FIFA World Cup 2026™”. Niente diretta in chiaro sulla Rai.