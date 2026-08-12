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Marco Trombetta

Formazioni PSG-Aston Villa: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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Paris Saint-Germain vs Aston Villa
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PSG e Aston Villa si giocano la Supercoppa Europea a Salisburgo: in palio il primo trofeo internazionale della stagione.

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A Salisburgo si assegna la Supercoppa Europea, il primo trofeo internazionale della stagione 2026-2027, e a contenderselo sono il PSG vincitore della Champions e l'Aston Villa vincitore dell'Europa League.

I parigini puntano al bis dopo aver sconfitto lo scorso anno il Tottenham a Udine ai calci di rigore. Gli inglesi, invece, l'avevano vinta nel 1982, dopo aver conquistato la Coppa dei Campioni.

Luis Henrique schiera un PSG praticamente in formazione tipo, con il nuovo acquisto Akliouche pronto ad esordire nel tridente con Dembelé e Kvaratshkelia.

Dall'altra parte Unai Emery si affida a Tammy Abraham per guidare l'attacco dell'Aston Villa. Sulla trequarti un altro dei grandi colpi del calciomercato estivo, Alejandro Garnacho.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-ASTON VILLA

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AVL

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Akliouche, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore:Luis Enrique

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Garnacho, Buendia; Abraham.Allenatore:Emery

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

PSG-Aston Villa sarà visibile in esclusiva su Sky Sport per quanto riguarda la diretta tv. Per quanto riguarda la visione in streaming, verrà trasmessa su Sky Go e NOW.

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