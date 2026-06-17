Formazioni Portogallo-Repubblica Democratica del Congo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Meno di 24 ore dopo la doppietta di Kylian Mbappé con la Francia, la tripletta di Lionel Messi con l'Argentina e la doppietta di Erling Haaland con la Norvegia, tocca a un altro protagonista annunciato dei Mondiali 2026: Cristiano Ronaldo.

Il Portogallo di CR7 debutta nella competizione contro la Repubblica Democratica del Congo, che non è un esordiente ma quasi (ha partecipato ai Mondiali quando ancora si chiamava Zaire): gara valida per la prima giornata del girone K, che verrà completato qualche ora più tardi da Uzbekistan-Colombia.

Portogallo guidato ovviamente proprio da Cristiano Ronaldo: a sostenerlo i vari Pedro Neto, Bernardo Silva (appena ufficializzato dal Real Madrid) e Pedro Neto. Leao non è stato squalificato dopo l'espulsione in amichevole contro il Cile, ma partirà comunque dalla panchina.

Titolari in difesa anche gli ex juventini Cancelo e Renato Veiga, mentre il centrocampo sarà formato dalla coppia campione d'Europa col PSG: Joao Neves affiancherà Vitinha.

La coppia offensiva della Repubblica Democratica del Congo è invece formata da due elementi che in Spagna e in Inghilterra conoscono bene: Bakambu e Wissa, rispettivamente del Betis e del Newcastle. In difesa l'ex napoletano Tuanzebe, titolare a destra Wan-Bissaka, dalla parte opposta un altro volto noto del calcio europeo come Masuaku.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

La gara tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo si giocherà alle 19 di oggi, martedì 17 giugno, all'NRG Stadium di Houston, negli Stati Uniti. Match visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, scaricando l'app su una smart tv o su un dispositivo mobile, accedendo al sito o attivando il canale dedicato presente su Prime Video. Non ci sarà invece la diretta in chiaro sulla Rai, né su Rai 1 né su RaiPlay.