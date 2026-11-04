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Marco Trombetta

Formazioni Porto-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Champions League
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FC Porto vs Napoli
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Dopo la vittoria sul Bodo Glimt, il Napoli affronta il Porto con l'obiettivo di consolidare un posto in zona playoff: le ultime sulle formazioni e su dove vedere la partita.

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Il Napoli cerca nuove conferme in Champions dopo il ko in campionato contro la Juventus e i tanti strascichi che si è portato dietro, sia mentalmente che fisicamente con tanti infortuni.

Allegri recupera Hojlund e anche De Bruyne, ma il belga non è al meglio e partirà dalla panchina. Politano e Lang pronti a giocare a tutta fascia nel 3-5-2 che prevede l'inserimento di Giovane in attacco al fianco di Hojlund.

Il Napoli ha tre punti in classifica, conquistati nell'ultima giornata contro il Bodo Glimt, mentre il Porto di Farioli è ancora fermo a zero punti dopo tre giornate. Il dubbio principale per i portoghesi è in attacco, dove Samu è favorito sull'ex Milan André Silva. Mentre l'altro ex rossonero, Santi Gimenez, entrerà al massimo a gara in corso.

Probabili formazioni FC Porto - Napoli

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Formazione
Napoli crest
Napoli
NAP
3-5-2
D. CostaD. CostaJ. KiwiorJ. KiwiorJ. BednarekJ. BednarekA. CostaA. CostaM. FernandesM. FernandesG. VeigaG. VeigaP. RosarioP. RosarioV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. SainzA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaN. LangN. LangM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourG. NascimentoG. NascimentoL. LuccaL. Lucca
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
FC Porto

Formazione titolare

Napoli

Allenatore

  • F. Farioli
  • M. Allegri

PROBABILI FORMAZIONI PORTO-NAPOLI

Prossime partite
POR

POR

Champions League

04 nov 2026

NAP

NAP

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Rosario, Gabri Veiga; Pepe, Aghehowa, Borja Sainz. All. Farioli

NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marín; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. All. Allegri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 21 per Porto-Napoli, che sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video e visibile sia in tv che in streaming. La partita non verrà trasmessa su Sky, NOW e neppure in chiaro.

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