Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoParaguay
Philadelphia Stadium
team-logoFrancia
Guarda su DAZN
Lelio Donato

Formazioni Paraguay-Francia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia

La favoritissima Francia, dopo aver travolto la Svezia, ora affronta il Paraguay negli ottavi di finale dei Mondiali: le ultime sulle formazione e dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

Pubblicità


Probabili formazioni Paraguay - Francia

4-1-2-3
Paraguay crest
Paraguay
PGY
Formazione
Francia crest
Francia
FRA
4-2-3-1
12O. Gill15G. Gomez13J. Canale6J. Alonso4J. Caceres23M. Galarza8D. Gomez14A. Cubas10M. Almiron21G. Avalos19J. Enciso16M. Maignan4D. Upamecano3L. Digne5J. Kounde17W. Saliba6M. Kone12B. Barcola7O. Dembele11M. Olise14A. Rabiot10K. Mbappe
Francia crest
Francia
FRA
4-1-2-3
Paraguay

Formazione titolare

Francia

Allenatore

  • G. Alfaro
  • D. Deschamps

Infortuni e squalifiche

    La favoritissima Francia deve superare l'ostacolo Paraguay negli ottavi di finale dei Mondiali.

    I Bleus hanno fin qui avuto un percorso netto vincendo tutte le quattro partite giocate tra fase a gironi e sedicesimi, dove hanno travolto la Svezia, sempre segnando almeno tre goal. Sarà ovviamente in campo il grande protagonista Kylian Mbappé che continua la sfida a Messi per la classifica marcatori. Assente invece Tchouameni causa infortunio. Non recupera neppure l'interista Marcus Thuram. Il Paraguay cerca quella che sembra una vera e propria impresa dopo aver eliminato la Germania ai calci di rigore. L'obiettivo è sfruttare le ripartenze con i soliti Enciso e Almiron.

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Paraguay-Francia, gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali, si gioca sabato 4 luglio al Philadelphia Stadium con fischio d'inizio fissato alle ore 23.00. La partita sarà trasmessa da DAZN per gli abbonati ma sarà anche visibile in diretta e in chiaro per tutti dalla Rai, su Rai 1.

    Coppa del Mondo
    Paraguay crest
    Paraguay
    PGY
    Francia crest
    Francia
    FRA
    Pubblicità

    TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google