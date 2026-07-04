Formazioni Paraguay-Francia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





La favoritissima Francia deve superare l'ostacolo Paraguay negli ottavi di finale dei Mondiali.

I Bleus hanno fin qui avuto un percorso netto vincendo tutte le quattro partite giocate tra fase a gironi e sedicesimi, dove hanno travolto la Svezia, sempre segnando almeno tre goal. Sarà ovviamente in campo il grande protagonista Kylian Mbappé che continua la sfida a Messi per la classifica marcatori. Assente invece Tchouameni causa infortunio. Non recupera neppure l'interista Marcus Thuram. Il Paraguay cerca quella che sembra una vera e propria impresa dopo aver eliminato la Germania ai calci di rigore. L'obiettivo è sfruttare le ripartenze con i soliti Enciso e Almiron.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Paraguay-Francia, gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali, si gioca sabato 4 luglio al Philadelphia Stadium con fischio d'inizio fissato alle ore 23.00. La partita sarà trasmessa da DAZN per gli abbonati ma sarà anche visibile in diretta e in chiaro per tutti dalla Rai, su Rai 1.