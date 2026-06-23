Formazioni Panama-Croazia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Entrambe hanno perso all'esordio, entrambe hanno la necessità di riscattarsi per non complicare in maniera forse definitiva il rispettivo percorso nel gruppo L: questo è l'obiettivo di Panama e Croazia.

Le due nazionali si sfidano all'1 della notte tra oggi, martedì 23 giugno, e domani, martedì 24: si gioca a Toronto, in Canada. Panama è stata battuta 1-0 dal Ghana in pieno recupero nella prima partita, mentre la Croazia ha perso 4-2 contro l'Inghilterra.

Thomas Christensen, commissario tecnico di Panama, dovrebbe confermare in blocco l'undici che ha giocato dall'inizio contro il Ghana operando al massimo qualche minimo correttivo. Chiavi dell'attacco affidate nuovamente a Cecilio Waterman.

Dalic è pronto a operare un paio di cambi nella Croazia: Pasalic e il comasco Baturina vanno verso la panchina, pronti al loro posto Kovacic e Kramaric. In attacco ancora Musa. Intoccabile Modric, titolare anche Perisic.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Panama-Croazia sarà visibile unicamente su DAZN tramite abbonamento, senza dunque la diretta in chiaro sulla Rai: si potrà assistere alla gara di Toronto scaricando l'app della piattaforma su una moderna tv, un pc, un cellulare, un tablet, ma anche attivando il canale DAZN dedicato ai Mondiali presente su Prime Video.