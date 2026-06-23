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Stefano Silvestri

Formazioni Panama-Croazia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Panama vs Croazia
Panama
Croazia

Entrambe sconfitte all'esordio, Panama e Croazia si sfidano a caccia della prima vittoria ai Mondiali: le scelte di formazione da parte dei due commissari tecnici.

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Probabili formazioni Panama - Croazia

3-4-3
Panama crest
Panama
PAN
Formazione
Croazia crest
Croazia
CRO
4-3-3
22O. Mosquera3J. Cordoba13J. Ramos2C. Blackman6C. Martinez14C. Harvey23A. Murillo16A. Andrade11Y. Barcenas7J. Rodriguez18C. Waterman1D. Livakovic6J. Sutalo2J. Stanisic4J. Gvardiol22L. Vuskovic8M. Kovacic10L. Modric17P. Sucic9A. Kramaric14I. Perisic26P. Musa
Croazia crest
Croazia
CRO
3-4-3
Panama

Formazione titolare

Croazia

Allenatore

  • T. Christiansen
  • Z. Dalic

Entrambe hanno perso all'esordio, entrambe hanno la necessità di riscattarsi per non complicare in maniera forse definitiva il rispettivo percorso nel gruppo L: questo è l'obiettivo di Panama e Croazia.

Le due nazionali si sfidano all'1 della notte tra oggi, martedì 23 giugno, e domani, martedì 24: si gioca a Toronto, in Canada. Panama è stata battuta 1-0 dal Ghana in pieno recupero nella prima partita, mentre la Croazia ha perso 4-2 contro l'Inghilterra.

Thomas Christensen, commissario tecnico di Panama, dovrebbe confermare in blocco l'undici che ha giocato dall'inizio contro il Ghana operando al massimo qualche minimo correttivo. Chiavi dell'attacco affidate nuovamente a Cecilio Waterman.

Dalic è pronto a operare un paio di cambi nella Croazia: Pasalic e il comasco Baturina vanno verso la panchina, pronti al loro posto Kovacic e Kramaric. In attacco ancora Musa. Intoccabile Modric, titolare anche Perisic.

Coppa del Mondo
Panama crest
Panama
PAN
Croazia crest
Croazia
CRO

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Panama-Croazia sarà visibile unicamente su DAZN tramite abbonamento, senza dunque la diretta in chiaro sulla Rai: si potrà assistere alla gara di Toronto scaricando l'app della piattaforma su una moderna tv, un pc, un cellulare, un tablet, ma anche attivando il canale DAZN dedicato ai Mondiali presente su Prime Video.

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