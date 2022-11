Probabili formazioni Olanda-Qatar: dentro De Ligt

Olanda a caccia del primo posto, il Qatar di una vittoria per salutare i Mondiali. Van Gaal punta su Depay, per i padroni di casa c'è Muntari.

Il Qatar, paese organizzatore dei Mondiali, è stata la prima Nazionale eliminata dal torneo. Due sconfitte, zero punti e addio prima di giocare il terzo match. Quello contro l'Olanda, che proverà a fermare per salutare i propri tifosi al meglio e provare a qualificarsi alla Coppa del Mondo in futuro.

L'Olanda ha vinto tutte e quattro le partite giocate ai Mondiali contro squadre asiatiche, segnando 11 goal e subendone solo uno. Questo è il primo incrocio in assoluto con il Qatar in qualsiasi competizione, una Nazionale che proverà ad evitare un record negativo: nessuna Nazionale ospitante ha mai perso tre gare su tre.

Nell'Olanda Depay verso la panchina: Weghorst o Janssen e Bergwijn compongono l'attacco, mentre Gakpo giocherà sulla trequarti. De Jong in mezzo con Klaassen, Dumfries e Blind esterni. In difesa riecco De Ligt: è in ballottaggio con Timber, ma dovrebbe spuntarla e affiancare Van Dijk e Akè, con Noppert in porta.

Qatar con Muntari che può avere una chance in avanti insieme ad Afif. A centrocampo spazio per Madibo, Al-Haydos e Boudiaf. In porta Barsham, con Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, Hassan e Ahmed in retroguardia.

OLANDA-QATAR, PROBABILI FORMAZIONI

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Klaassen, F. de Jong, Blind; Gakpo; Weghorst, Bergwijn. Ct. Van Gaal

QATAR (5-3-2): Barsham; I. Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan, H. Ahmed; Boudiaf, Madibo, Al-Haydos; Afif, Muntari. Ct. Sanchez Bas