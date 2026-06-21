Formazioni Nuova Zelanda-Egitto: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Un pareggio all'esordio, la voglia di conquistare la prima vittoria in questo Mondiale: questo è il desiderio comune di Nuova Zelanda ed Egitto, che si sfidano alle ore 3 italiane della notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno.

Entrambe hanno raccolto un punto nella rispettiva gara inaugurale: la Nuova Zelanda ha pareggiato 2-2 contro l'Iran, mentre l'Egitto ha cancellato il favoritismo del Belgio fermando De Bruyne e compagni sull'1-1.

Chris Wood guida naturalmente la Nuova Zelanda come riferimento offensivo, sostenuto ancora una volta da McCowatt, Singh e Just. In generale il ct Bazeley non cambia nulla o quasi rispetto all'esordio contro l'Iran, dando nuovamente fiducia anche all'ex empolese Cacace.

Tante conferme anche per l'Egitto, che si appoggia su Momo Salah ma anche su Marmoush del Manchester City. Altra panchina per Trezeguet, saranno di nuovo Ziko ed Ashour gli esterni offensivi.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Egitto-Nuova Zelanda è un'esclusiva DAZN e si potrà vedere in streaming, dopo aver sottoscritto un abbonamento, scaricando l'app o accedendo al sito della piattaforma, così come attivando il canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video. La gara non sarà invece visibile in chiaro e gratis su Rai 1 e RaiPlay.