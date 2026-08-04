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Lelio Donato

Formazioni Newport County-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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La Roma in campo per un altro testo amichevole dopo la pesante sconfitta contro il Cardiff, stavolta l'avversario è il Newport County: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Gasperini cerca risposte dalla sua Roma dopo la pesante sconfitta subita nell'ultima amichevole contro il Cardiff.

I giallorossi, in attesa di ulteriori rinforzi dal mercato, tornano in campo oggi per un altro test che li vede affrontare il Newport County, club inglese che milita in League Two.

In attacco dovrebbe rivedersi il tridente tutto argentino con Dybala e Soulé alle spalle di Santiago Castro, spazio per il giovane Mannini al posto dell'infortunato Wesley, a centrocampo El Ayanoui affianca Cristante.

La probabile formazione della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Mannini; Dybala, Soulé; Castro. All. Gasperini.

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DOVE VEDERE NEWPORT COUNTY-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

L'amichevole tra Newport County e Roma si gioca martedì 4 agosto con fischio d'inizio alle ore 20.00. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per vedere Newport County-Roma in streaming bisognerà collegarsi a DAZN su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi oppure scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

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