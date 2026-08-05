Formazioni Milan-Inter: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Milan e Inter si affrontano a Perth nella memoria di Franco Baresi, leggenda rossonera, venuto a mancare negli scorsi giorni.

Il primo derby stagionale, che ovviamente non può essere una semplice amichevole e servirà a testare la tenuta atletica ma anche mentale delle due squadre a meno di 20 giorni dall'inizio del campionato.

Nel Milan ecco l'esordio da titolare per Goncalo Ramos e il ritorno in campo di Rafa Leao. Sulle fasce di centrocampo Chukwueze ed Estupinan preferiti ad Athekame e Bartesaghi. Spazio anche per Musah in mediana, in porta ancora Torriani.

Inter ancora senza Lautaro e Thuram, in attacco Pio Esposito e il giovane Mosconi. Sulla fascia destra Luis Henrique vince il ballottaggio con Diouf, minutaggio ancora per Stankovic in mezzo al campo. Titolare anche Pavard in difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-INTER

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Musah, Estupinan; Nkunku, Leao; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Il fischio d'inizio di Milan-Inter è in programma alle ore 13 italiane di mercoledì 5 agosto. La partita sarà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky o come evento singolo acquistabile in pay per view su One Football.