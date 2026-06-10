Formazioni Messico-Sudafrica: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Si apre il sipario dei Mondiali 2026: con Messico-Sudafrica inizia la lunga marcia verso la finale, in programma il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford.

A Città del Messico i padroni di casa, allenati dal Ct Aguirre, ospitano i Bafana Bafana, guidati dal belga Hugo Broos. Per il Messico pochi dubbi: davanti ci sarà Raul Jimenez, con il milanista Santiago Gimenez destinato a partire dalla panchina. Nel 4-3-3 della Tri la grande attrazione potrebbe essere il giovanissimo Gilberto Mora, in ballottaggio con Fidalgo per una maglia da titolare come mezzala al fianco di Gutierrez e Lira. In difesa il genoano Vasquez, insieme a Montes.

Nel Sudafrica grandi aspettative sul centravanti Lyle Foster, unica punta del 4-2-3-1 di Broos. In difesa ci sarà Modiba, che giocherà regolarmente sulla sinistra dopo aver recuperato da un problema muscolare. Dubbio sulla trequarti tra Zwane e Mofokeng.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Messico-Sudafrica, gara inaugurale dei Mondiali, sarà disponibile su DAZN ma sarà trasmessa anche in tv in chiaro da Rai 1 e in streaming su RaiPlay.