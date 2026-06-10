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Formazioni Messico-Sudafrica: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

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Messico vs Sudafrica
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Le ultime su Messico-Sudafrica, match inaugurale dei Mondiali 2026: il milanista Santiago Gimenez verso la panchina, davanti giocherà Raul Jimenez dal primo minuto.

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Probabili formazioni Messico - Sudafrica

4-3-3
Messico crest
Messico
MEX
Formazione
Sudafrica crest
Sudafrica
SDA
4-2-3-1
1J. Rangel2J. Sanchez5J. Vasquez3C. Montes23J. Gallardo19G. Mora6E. Lira26B. Gutierrez25R. Alvarado9R. Jimenez16J. Quinones1R. Williams6A. Modiba21I. Okon14M. Mbokazi20K. Mudau11T. Zwane7O. Appollis13S. Sithole4T. Mokoena8T. Moremi9L. Foster
Sudafrica crest
Sudafrica
SDA
4-3-3
Messico

Formazione titolare

Sudafrica

Allenatore

  • J. Aguirre
  • H. Broos

Si apre il sipario dei Mondiali 2026: con Messico-Sudafrica inizia la lunga marcia verso la finale, in programma il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford.

A Città del Messico i padroni di casa, allenati dal Ct Aguirre, ospitano i Bafana Bafana, guidati dal belga Hugo Broos. Per il Messico pochi dubbi: davanti ci sarà Raul Jimenez, con il milanista Santiago Gimenez destinato a partire dalla panchina. Nel 4-3-3 della Tri la grande attrazione potrebbe essere il giovanissimo Gilberto Mora, in ballottaggio con Fidalgo per una maglia da titolare come mezzala al fianco di Gutierrez e Lira. In difesa il genoano Vasquez, insieme a Montes.

Nel Sudafrica grandi aspettative sul centravanti Lyle Foster, unica punta del 4-2-3-1 di Broos. In difesa ci sarà Modiba, che giocherà regolarmente sulla sinistra dopo aver recuperato da un problema muscolare. Dubbio sulla trequarti tra Zwane e Mofokeng.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Messico-Sudafrica, gara inaugurale dei Mondiali, sarà disponibile su DAZN ma sarà trasmessa anche in tv in chiaro da Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

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