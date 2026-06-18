Formazioni Messico-Corea del Sud: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Messico e Corea del Sud vedono la fase a eliminazione diretta. Ma soltanto una avrà la possibilità di ritrovarsi a punteggio pieno nel girone A dopo aver vinto la rispettiva partita d'esordio.

Il Messico ha avuto abbastanza agevolmente la meglio sul Sudafrica, andando a segno con Quinones e Jimenez; la Corea del Sud ha invece fatto il colpo contro la Repubblica Ceca, rimontando l'iniziale svantaggio avversario.

Un cambio obbligato per Aguirre: in mezzo alla difesa non ci sarà Montes, che è stato espulso contro il Sudafrica e lascerà dunque il proprio posto ad Alvarez. Confermato Lira in mezzo al campo, chance anche per il giovanissimo Mora che dovrebbe prendere il posto di Gutierrez. Ancora titolare Raul Jimenez, panchina per Santi Gimenez.

Confermato in blocco l'undici della Corea del Sud rispetto all'esordio vincente contro la Repubblica Ceca. Le stelle solo Son e Lee Kang-In (PSG) in attacco, così come l'ex napoletano Kim in difesa.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Non sarà possibile vedere Messico-Corea del Sud in chiaro sulla Rai, che dunque non trasmetterà la partita né su Rai 1 né su RaiPlay: la gara sarà visibile unicamente su DAZN, tramite abbonamento, scaricando l'app su una moderna tv, un pc, un tablet, uno smartphone oppure accedendo al sito della piattaforma. L'alternativa è attivare DAZN FIFA World Cup 2026™, il canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video.