Formazioni Manchester City-Inter: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Sale notevolmente il grado di difficoltà per l'Inter, che nel terzo test amichevole affronta il Manchester City.

I nerazzurri scendono in campo a Hong Kong per l'Asahi Super Dry Trophy contro la squadra allenata da Enzo Maresca, che ha sostituito Pep Guardiola. Ancora tante le assenze per entrambe le squadre: nell'Inter sarà dunque Pio Esposito a guidare l'attacco con Diouf schierato sulla fascia destra, in mezzo al campo Barella dal 1'. Nelle file del City invece occhi puntati soprattutto su Donnarumma tra i pali e Foden sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-INTER

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Reis, Mfuni; Nico Gonzalez, Echeverri; Foden, Mukasa, Savinho; Sangare. All. Maresca.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Maye, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; P. Esposito, Topalovic. All. Chivu.





DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-INTER IN TV E STREAMING

Manchester City-Inter si gioca sabato 1 agosto con fischio d'inizio alle ore 13.30 italiane, l'amichevole dei nerazzurri sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e su NOW. Ma è possibile vedere la partita anche su Inter TV, canale tematico del club.